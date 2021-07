Divertissement

Kardashian

Le 6ème orteil des Kardashian: la théorie du complot qui fait plaisir



Image: instagram khloekardashian/kylejenner

Un post Insta de Khloé Kardashian relance le débat autour du sixième orteil de la famille. Selon certains complotistes, Kim, Kylie et Khloé auraient plus de doigts de pied que la norme. Enquête.

Il y a des théories du complot qu’on entend et qui donnent envie de saigner des oreilles: «La terre est plate, je l’ai lu sur Facebook!», «Le 11 septembre, c’est un coup des Etats-Unis, je l’ai lu sur Facebook!» ou encore, «Ils injectent la 5G dans le vaccin contre le covid! Je l’ai lu sur le Facebook de Kim Glow!»

Et puis, il y a des théories du complot qui font plaisir et qu’on a envie de croire. Parmi elles, la folle théouse du sixième orteil des Kardashian. Je ne l’ai pas lue sur Facebook mais sur Instagram, du coup, il y a plus de chances que ce soit vrai.

Image: gfycat

La semaine dernière, Khloé, la petite sœur de Kim, a posté une photo d’elle en bikini.

Si on regarde de plus près son pied droit, on remarque une mystérieuse bosse. Une erreur Photoshop de son community manager? Peu probable. Certains avancent dans les commentaires qu’il s’agirait d’un sixième orteil qu’elle tente de camoufler. Et elle ne serait pas la seule dans la famille.

Avouez que c'est suspect...

Image: Instagram khloekardashian

Plusieurs membres du clan sont concernés

En 2020, certains internautes avançaient déjà que Kim avait six orteils à chaque pied. Plusieurs photos de la star montrent le même type de bosse. D’après le Wikifeet, le Wikipedia fétichiste des pieds des stars (oui oui, ça existe), ce serait flagrant.

Image: Instagram kimkardashian

On nous cache la vérité!

Image: instagram kimkardashian

Cette rumeur était si persistante qu’elle a forcé un des porte-paroles de la célébrité à aborder la question dans une interview pour le New York Post. «Cette illusion déroutante n’est pas le résultat de Photoshop, mais est plutôt causée par l’angle du pied de la vedette.» Montjoie, Saint-Denis! On nous ment!

Un autre orteil a attiré l’attention des internautes en 2020. C’est celui de Kylie, la sœur cadette. Dans ce cas, ce n'était pas le nombre d'orteils le problème, mais la forme. Mais qu’est-ce qui se passe avec les pieds des Kardashian-Jenner?

instagram kyliejenner

Est-ce bien normal?

Image: instagram kyliejenner

Les membres de la famille Kardashian sont-ils des reptiles humanoïdes membres de la Franc-maçonnerie? Oui! Je l’ai lu sur Facebook. Reptiles humanoïdes, j'en doute… Francs-maçons, certainement! Ce sont des extraterrestres venus pour nous vendre du mascara et nous implanter la 5G afin de contrôler nos cils.

