Vidéo: watson

Que cache cette mystérieuse maison coupée du monde?

Située au sud de l’Islande, l'île d'Ellidaey alimente rumeurs et fantasmes grâce à sa mystérieuse maison blanche perchée sur un rocher verdoyant.

Plus de «Divertissement»

Située au sud de l’Islande, l'île d'Ellidaey fait partie de l’archipel des Vestmann et alimente rumeurs et fantasmes grâce à sa mystérieuse maison blanche perchée sur un rocher verdoyant.

Ce n’est pas une image faite par l'intelligence artificielle. Ni Mark Zuckerberg ni Jeff Bezos y ont construit un bunker souterrain pour se préparer à la fin du monde en mode survivaliste. Non, la vérité est beaucoup moins sensationnelle: la maison n’est en réalité qu’un pavillon de chasse.

On est pas bien là? Image: Shutterstock

Construite en 1953 par l'association de chasse d'Ellidaey, elle servait de refuge aux chasseurs de macareux moines, une espèce d'oiseau nordique qui habite l'île. Donc non, aucune célébrité ou milliardaire mégalomane n’a jamais vécu dans cette maison, malgré les rumeurs.

Il l'a fait, mais pas en Islande:

Vous vous demandez peut-être à quoi peut ressembler l’intérieur d’une maison dédiée à la chasse aux oiseaux... Ceux qui ont eu la chance de la visiter rapportent qu'elle est bien plus confortable qu’on ne pourrait l’imaginer.

Avec des boiseries, un canapé en cuir et une décoration inspirée des explorateurs nordiques, des lits jumeaux, une salle à manger et même une salle de bain, la maison est entièrement aménagée comme un Airbnb pour un séjour cosy. Pas mal pour la villa la plus reculée du monde, non?

Si votre truc c'est les îles reculées:

Oui, mais voilà, cela reste une baraque sur une île déserte et il ne suffit pas d’un billet EasyJet pour s’y rendre et y passer la nuit. Bien que l'île soit interdite aux touristes lambda, un Youtubeur a obtenu la permission de relever le défi de s’y aventurer dans une vidéo qui a atteint 33 millions de vues.

Ryan Trahan a documenté son périple pour atteindre la maison qui fascine tout l’Internet. On constate que pour aller sur l'île en bateau, il faut traverser des vagues glaciales durant de longues minutes, puis littéralement sauter du bateau sur une pierre glissante avant d'escalader la falaise qui mène au refuge. Un véritable périple qui devrait en décourager plus d’un.

Mais cet abri qu’on pensait être la seule sur l'île ne l’est pas. Une autre maison, plus petite, plus ancienne, se cache non loin de là. Il s’agit de la première bâtisse (rudimentaire pour le coup) construite par les fameux chasseurs d’oiseaux. La maison n’est donc pas aussi isolée qu’elle en a l’air.

On aperçoit sur cette image aérienne, le premier petit abri en face de la célèbre «maison la plus isolée du monde». Image: Shutterstock

Vidéo: watson

Alors si vous envisagez de vous rendre sur l'île à cause d'une guerre nucléaire, une invasion de zombies, ou simplement pour échapper à la civilisation, nous avons une bonne nouvelle pour vous: vous aurez le choix entre deux maisons.

Des idées d'excursion depuis l'Islande?

1 / 14 La canicule vous tue? Voici des photos de l'Antarctique Les glaciers du fjord Drygalski à l'extrémité sud de la Géorgie du Sud, en Antarctique. source: universal images group editorial / reda&co