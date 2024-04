Lauren Sanchez, la fiancée «révoltante» de Jeff Bezos

image: getty, montage: watson

Lauren Sánchez, la puissante et «révoltante» fiancée de Jeff Bezos

Il suffit parfois d'être amoureuse de l'homme qui vaut 194 milliards pour se faire rabrouer par un célèbre cuistot américain, qui vous juge «laide» et «révoltante». Depuis sa visite à la Maison-Blanche il y a dix jours, cette animatrice et pilote d'hélicoptère de 54 ans goûte aux joies malveillantes de la célébrité. Mais c'est quoi le problème avec la future Madame Amazon?

Lauren Sánchez est une femme totale, monumentale, fatale, spatiale, capitale, paradoxale. Il suffit de la voir débouler d’entre les colonnes géorgiennes de la Maison-Blanche, une robe corset Rasario sur les hanches et un milliardaire chauve au bras, pour comprendre qu'elle mange la lumière comme une Dodge s'empare du bitume.

Vous n’avez pas suivi cet épisode? Allez, on rembobine.

Le 10 avril au soir, Joe Biden réquisitionne une fastueuse brochette de personnalités, dans l'espoir d'impressionner le Premier ministre japonais Fumio Kishida. On appelle ça un dîner d'Etat, avec ses codes, ses manières, ses faux pas, ses simagrées, ses faire-valoir. Dans le panier de crabes, on retrouve ainsi Bill Clinton, Robert De Niro, Tim Cook ou encore Jeff Bezos. Le hic, c'est que la fiancée du fondateur d'Amazon a tout pour faire irruption en pleine pool-party dans l'outrageant manoir trumpien de Mar-a-Lago. Comprenez: sa tenue bouscule la ronflante sauterie démocrate. Internet, la planète mode et le sérail politique américain ne s'en remettront pas.

«C'est la chose la plus trash que j'ai jamais vue lors du gala en cravate noire de la Maison-Blanche» Un défenseur des soirées ronflantes, sur X.

Judy Kurtz, la très sérieuse correspondante de The Hill, ne s'attendait pas à devoir gérer l'irritation de centaines de cul pincés, refusant qu'un copieux décolleté représente officiellement la nation. Sous sa photo publiée sur la plateforme d'Elon Musk, la journaliste politique se retrouvera catapultée à la Fashion Week de Washington.

Cette photo a été prise par la correspondante à Washington de The Hill. Une fois sur X , c'est devenu une véritable affaire d'Etat.

Il faudra l'intervention désespérée de la spécialiste des premières dames, Kate Bennett, pour rhabiller le débat. L'auteure de Free, Melania: The Unauthorized Biography a salué le «courage» de Lauren Sánchez pour avoir respecté «sa marque et son protocole». Mais ça ne suffira pas à clouer le bec des esprits les plus dissipés, car le couple le plus fastueux d'Amérique n'a jamais eu pour habitude de s'afficher en survêt' et claquettes. Ça frime sans complexe, ça déballe de la fringue tapageuse et, comme un pamplemousse charnu, ça ne s'excusera jamais d'abriter de la pulpe.

Pour Lauren, niveau sex-appeal apparent, on est effectivement plus sur du Jessica de Roger Rabbit que sur du Charlotte Gainsbourg. Le cocktail idéal pour se faire prendre en flagrant délit de «vulgarité» par les prudes et les jaloux des réseaux sociaux.

Tenez, lundi, alors que personne n'aurait eu l'idée de quémander son expertise, un célèbre cuisinier new-yorkais s'est acharné sur ce «couple putain de laid». Pour Keith McNally, un bourrin abonné aux grossièretés non sollicitées, l'animatrice de 54 ans incarne soudain le paratonnerre de tous les maux du monde.

«Je suis le seul à penser que la nouvelle femme de Bezos est révoltante?» Le cuisinier Keith McNally, sur Instagram

Tollé général. Comment ose-t-il? Pour qui tu prends? Who the fuck are you pour dégueuler sur «une femme incroyablement dynamique, accomplie et gentille», s'époumonera la mannequin Chrissy Teigen. Dans la foulée de cette balle perdue, une pluie torrentielle de soutiens va s'abattre sous la publication du rustre cuistot. Si l'honneur de Lauren Sánchez est sauf, sa sulfureuse silhouette s'installera définitivement dans le débat public.

Bye-bye Kim, Taylor, Paris, Meghan et consort? Presque.

Cette irruption, soudaine et mondaine, va en tout cas réveiller les ardeurs de plusieurs médias américains. Mardi, flairant la bonne affaire, le génial Daily Beast a publié une offre d'emploi pour pêcher son prochain «correspondant Lauren Sánchez». Oui, vous avez bien lu. Comme ça se fait déjà pour les candidats à la présidentielle ou la Couronne britannique, un petit chanceux passera bientôt ses journées à n'écrire que sur la +1 la plus extravagante du classement Forbes.

Pourquoi? Parce que «personne n'a aussi rapidement dominé le paysage médiatique américain que Madame Sanchez», selon la nouvelle patronne du truculent média en ligne.

Vous trouvez que l'on n'a pas assez parlé de Jeff Bezos? C'est normal. Bien que personne ne peut ignorer ses récents biceps de cow-boy sexagénaire, le milliardaire controversé passe pour un banal freluquet à côté de sa pétaradante amoureuse. Un caractère trempé dans le Nouveau-Mexique, une ambition plus solide qu'un colis Amazon, quelques Emmy sur la cheminée et une voix qui envoûtera jusqu'au président Clinton, dans une interview exclusive qu'il lui accordera juste après une opération du coeur en 2004.

Une carrière bien chargée, qui n'empêchera pas cette maman de trois enfants de combler un ailier des Golden Bears, puis un agent hollywoodien. Mais, depuis cinq ans, cette «étoile des médias», autrefois animatrice phare sur plusieurs chaînes du groupe Fox, fait battre le coeur cossu du troisième plus riche être humain de la planète. Alors, certes, le saut est quantique, mais leurs week-ends peuvent (parfois) se montrer aussi chiants que les nôtres.

«Un samedi typique? Nous sortons ensemble et nous dînons avec les enfants. Ce qui est toujours amusant. car on ne sait jamais où ira la conversation avec autant d'enfants» Lauren Sánchez, au Wall Street Journal

Rassurez-vous, le faste n'est jamais loin. L'année dernière, histoire de prouver que Lauren compte au moins autant qu'une fusée Blue Origin, Jeff lui offrira «un spectaculaire diamant taille coussin de 25 à 30 carats, placé dans une monture classique en platine à quatre branches», selon un expert cité par Vanity Fair en juin 2023. Une bague de fiançailles estimée à 2,5 millions de dollars. Une paille face aux 500 millions qu'a coûté son yacht, sur lequel le couple fait régulièrement prendre le large à leur endurant coup de foudre.

Coucou Portofino! GC Images

C'est vrai qu'il y a pire qu'un coffre-fort pour faire pousser des sentiments. Le fait qu'ils soient tous deux nés dans le même hôpital à Albuquerque participe à l'écriture d'une histoire sans doute trop évidente pour que l'opinion publique les laisse tranquilles.

A posteriori, c'est vrai que ça paraît évident qu'un milliardaire qui vise les étoiles tombe raide dingue d'une pilote d'hélicoptère qui ne tient pas en place. C'est simple, Lauren a quasiment tout essayé. Avec sa société Black Ops Aviation, en 2016, elle deviendra la première femme à fonder une boîte de production et de film aérien. Ses compétences l'enverront par exemple sur le tournage de Dunkerque, de Christopher Nolan, en qualité de consultante. Les cinéphiles attentifs l'auront même peut-être aperçue dans Fight Club ou Batman Begins. Et puis, les chauds lapins un poil plus flemmards se souviendront simplement de ses courbes dans l'un des suppléments «Hot Bodies» du magazine US Weekly.

Aujourd'hui, le grand défi de la presque épouse du businessman le plus redouté de la planète, c'est de réfréner certaines de ses ardeurs et de savoir, parfois, la boucler.

«Oui, parfois, c'est difficile. Je suis une personne très ouverte, je parle beaucoup, j'aime raconter tous mes secrets. J'ai dû apprendre à ne plus le faire, depuis que je suis avec Jeff»

En 2019, quelques mois avant l'annonce de son divorce d’avec le père de ses deux derniers mioches, elle goûtera une première fois aux affres de la puissance industrielle. Dans une affaire mêlant règlement de compte et enquête explosive, elle se retrouvera dans un drôle de chantage, visant Jeff Bezos et mené par le patron du tabloïd The National Enquirer. Sans entrer dans les détails, Lauren Sánchez apparaîtra dans des «fichiers intimes», jamais dévoilés, où elle «fume le cigare en mimant une fellation».

Pas de quoi ébranler le nouveau couple, qui saura mieux que personne se réfugier dans la guimauve, les petites attentions et les grandes fresques amoureuses. Selon son entourage, questionné très poliment par Vogue, elle serait «une étincelle dans la vie de Jeff», «tout est plus simple depuis qu'elle est dans la vie de Jeff», «avec Jeff, Lauren est plus calme», ils «sont très in love», «adorables», «inspirants», «inséparables». Ils restent surtout parfaitement naturels quand il s'agit de poser pour les filtres Photoshop d'Annie Leibovitz.

L'avenir est écrit. Un mariage, pas mal de philanthropie, des shootings majestueux, des critiques à digérer, une société à faire tourner et, en septembre prochain, une bande dessinée. Oui, une BD.

L'histoire d'une mouche enfermée dans le cockpit d'un hélicoptère. Autobiographique? Presque. «Oh mon Dieu, regarde Jeff, une mouche! ça ferait un super très bon livre pour enfants!» dira-t-elle à son cher et tendre, lors d’un vol de plaisance. Sauf que, une fois sur papier, Flynn, the fly who flew, va viser l'espace à bord d’une fusée. C'est ça, aussi, d'épouser un Bezos.