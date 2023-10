Squadron 42 est en plein «peaufinage». source: jvmag

Squadron 42 débarque et voici les premières images

Bonne nouvelle pour les fans de Squadron 42: le jeu est en dernière phase de développement. De toutes nouvelles images ont été dévoilées. Et pour résumer: elles sont impressionnantes.

Armin Hadzikadunic/jvmag

Le développement autour de Star Citizen est tout sauf un long fleuve tranquille. Avec un projet lancé il y a plus de dix ans maintenant, le MMO spatial n’est pas encore prêt à voir le jour. Mais il n’est pas la seule aventure attendue par les fans, loin de là. En effet, le studio développe en parallèle Squadron 42, une véritable campagne aux mille et une promesses.

Après un long moment de silence au sujet de cette partie solo, Robert Space Industries a enfin pris la parole ce weekend.

Nous avons tout d’abord la chance de découvrir une très longue séquence vidéo qui met en lumière le travail des développeurs. L’occasion aussi de découvrir de toutes nouvelles images du jeu, et bien évidemment, c’est toujours aussi impressionnant ! Le clou du spectacle est évidemment l’information au sujet de l’avancée du projet.

Squadron 42 entre actuellement dans sa dernière phase de développement. A savoir, celle du «peaufinage» et de l’équilibrage.

Coup d'oeil sur Squadron 42 I Held The Line👇 Vidéo: youtube

Malheureusement, à l’heure actuelle, il est difficile de dire combien de temps va durer cette période. Suivant l’état du jeu ainsi que sa longueur, on parle de quelques mois à plus d’une année. Le plus important c’est que Squadron 42 est sur le point d’arriver, et ça, c’est une excellente nouvelle.

