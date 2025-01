2025 promet d’être divertissant. Image: Bethesda

Les jeux vidéo les plus attendus de 2025

Ghost of Yotei, Metal Gear Solid, Assassin’s Creed: découvrez les titres qui vont vous tenir en haleine cette année.



ARMIN HADZIKADUNIC / jvmag

Comme vous le savez très certainement, 2025 s’annonce comme l’année la plus chargée de la décennie en termes de sorties vidéoludiques. Voici notre petite sélection de jeux à venir sur Playstation 5, Xbox Series X|S et PC. Il est possible que certains titres manquent à l’appel comme Silksong, qui a totalement disparu des radars depuis plusieurs années maintenant.

Voici une liste détaillée des jeux mentionnés, avec une brève description pour chacun.

Ghost of Yotei

Un jeu d’action-aventure inspiré des légendes japonaises, se déroulant sur les flancs enneigés du mont Yotei. Explorez un monde mystique rempli de yokai.

The Outer Worlds 2

Suite du RPG spatial de Obsidian Entertainment, offrant une exploration plus vaste, un humour acéré et des choix narratifs encore plus profonds.

Subnautica 2

Plongez dans des eaux inexplorées avec une suite qui élargit l’univers sous-marin. Attendez-vous à de nouvelles créatures, environnements et technologies.

Slay the Spire 2

Le roguelike de deckbuilding revient avec de nouvelles mécaniques, des cartes inédites et des ennemis encore plus stratégiques.

Pokémon ZA Legends

Un jeu Pokémon dans un monde ouvert situé en Afrique australe, avec des créatures inspirées de la faune locale et un gameplay narratif.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (Remake)

Un remake du classique culte de Hideo Kojima, avec des graphismes modernisés et une jouabilité affinée pour les consoles de nouvelle génération.

Metroid Prime 4: Beyond

Le retour de Samus Aran dans une aventure spatiale immersive, introduisant de nouvelles armes et ennemis dans un monde ouvert.

Mouse P.I For Hire

Un FPS rétro avec un détective souris en vedette, combinant énigmes, exploration et action dans un univers inspiré des cartoons.

Marvel 1943

Un jeu d’action mêlant super-héros et Seconde Guerre mondiale, où Captain America et d’autres héros affrontent Hydra.

Mafia: The Old Country

Un prequel explorant les origines de la mafia en Sicile, avec une narration immersive et des mécaniques de gestion de territoire.

GTA 6 (Grand Theft Auto VI)

Le mastodonte de Rockstar Games revient avec une nouvelle carte massive inspirée de Miami, introduisant un duo de protagonistes et des améliorations majeures.

Fable

Un reboot de la série RPG emblématique, mêlant humour britannique, magie et choix moraux dans un monde féerique.

Elden Ring: Nightreign

Une extension pour Elden Ring qui introduit une nouvelle région, des boss redoutables et des armes mythiques.

Dune: Awakening

Un MMORPG basé sur l’univers de Dune, mêlant survie, politique et batailles massives dans le désert d’Arrakis.

Doom: Dark Ages

Un FPS brutal situé dans une époque médiévale sombre, où les armes modernes sont remplacées par des arbalètes et des épées démoniaques.

Death Stranding 2

Sam Porter Bridges reprend son voyage dans un monde encore plus complexe et dangereux, explorant des thèmes de reconstruction et de sacrifice.

Crimson Desert

Un jeu d’action-aventure en monde ouvert par les créateurs de Black Desert, mêlant exploration et combats épiques.

Expedition 33

Un jeu de survie dans l’espace, où les joueurs doivent gérer une mission périlleuse vers Mars, en luttant contre des menaces environnementales et humaines.

Borderlands 4

La série de loot-shooter revient avec de nouveaux personnages, des planètes inédites et des armes encore plus extravagantes.

Arc Raiders

Un shooter coopératif où des équipes affrontent des robots envahisseurs dans des environnements futuristes ouverts.

Anno 17: Pax Romana

Une nouvelle ère pour la série Anno, se concentrant sur l’expansion et la gestion d’un empire romain.

Monster Hunter Wilds

Une suite innovante introduisant des biomes encore plus variés et des mécaniques coopératives enrichies.

Pirate Yakuza in Hawaii

Un mélange unique de gangsters japonais et de piraterie dans les eaux tropicales, avec un gameplay d’action et de stratégie.

Avowed

Un RPG immersif dans un monde fantastique, avec des sorts puissants et un récit centré sur les choix moraux.

Lost Records

Un jeu narratif mystérieux explorant des histoires oubliées à travers des enregistrements cryptiques et des puzzles.

Assassin’s Creed Shadows

Un épisode inédit de la franchise se concentrant sur les intrigues secrètes de l’ère victorienne.

Civilization 7

Le prochain chapitre de la série de stratégie emblématique, avec des systèmes politiques et économiques réinventés.

Kingdom Come: Deliverance 2

Un RPG historique approfondissant l’histoire du Saint-Empire romain germanique avec encore plus de réalisme.

Sniper Elite: Resistance

Un jeu d’action tactique où vous incarnez un sniper infiltré dans les lignes ennemies pour mener une rébellion.

Dynasty Warriors: Origins

Un retour aux sources de la série musou, avec une nouvelle approche des batailles de masse.

Assetto Corsa EVO

Une version améliorée de la célèbre simulation automobile, avec des circuits, véhicules et options de personnalisation inédits.

2XKO

Un jeu de combat intense combinant arts martiaux et super-pouvoirs. Avec des animations fluides et des combats rapides, il met l’accent sur les duels compétitifs.

InZoi

Un jeu d’exploration dans un monde onirique, où les joueurs naviguent entre des dimensions parallèles pour résoudre des puzzles et percer les secrets de la conscience.

Kingmakers

Un RPG stratégique où les joueurs bâtissent et dirigent leur propre royaume. L’accent est mis sur les alliances, les intrigues politiques, et la gestion des ressources.

Commandos Origin

Un retour aux racines de la célèbre série tactique en temps réel. Incarnez une équipe d’élite pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des missions exigeant furtivité et stratégie.

Little Nightmares 3

Plongez à nouveau dans un monde sombre et troublant. Ce nouvel opus introduit deux nouveaux personnages jouables et des énigmes encore plus complexes.

Atomfall

Un FPS de science-fiction où vous incarnez un soldat explorant un monde post-apocalyptique après une catastrophe nucléaire. Mélange de combats intenses et d’exploration narrative.

Comme vous pouvez le voir, l’année sera riche en sorties avec des aventures et expériences pour tous les goûts.