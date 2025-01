Donkey Kong et Diddy Kong, le duo le plus célèbre de Nintendo après Mario et Luigi. Image: Nintendo

On a joué au nouveau Donkey Kong sur Switch

Donkey Kong revient dans le remake de ses premières aventures. Une occasion idéale pour ceux qui ont manqué l’opus sorti sur Wii de découvrir ce jeu à la fois simple et exigeant.

Juan-David Martinez / jvmag

Depuis quelques années, Nintendo a pris l’habitude de faire découvrir ses anciens titres à un nouveau public grâce à sa console hybride, comme avec Paper Mario et la Porte Millénaire. Après avoir revisité les jeux Wii U, nous avons désormais droit à des classiques issus de la Wii, une console qui a marqué l’histoire du jeu vidéo grâce à son gameplay basé sur le motion control.

Mais soyons honnêtes: Donkey Kong Country Returns HD apporte peu de changements notables par rapport à l’original. Ce test sera donc surtout l’occasion de vous présenter le jeu avec une réflexion sur cette nouvelle édition.

Un jeu de plateforme comme Nintendo sait les faire

La série Donkey Kong Country a toujours su proposer des aventures grisantes, mettant en scène nos singes préférés. Ces jeux se distinguaient par leur niveau d’exigence légèrement plus élevé que la moyenne et l’absence de power-ups classiques. Ce Remake ne déroge pas à la règle et renforce encore une fois la réputation de la série comme une référence du genre, déjà en perte de vitesse à l’époque de sa sortie originale.

Vidéo: youtube

A la poursuite des bananes volées

Alors que Donkey Kong et Diddy se reposaient tranquillement, un terrible monstre surgit du volcan de leur île, accompagné de mystérieux Tikis. Ces derniers hypnotisent les animaux locaux et volent toutes les bananes soigneusement stockées sous la maison de Donkey Kong. Furieux face à ce pillage (et accessoirement déterminés à sauver leur île), nos deux héros se lancent dans une aventure palpitante pour affronter cette menace.

Image: jvmag

Un level design aux petits oignons

Dans Donkey Kong Country Returns HD, DK dispose d’un éventail d’actions simples, mais efficaces : sauter, se baisser, souffler (oui, c’est utile!), frapper le sol et s’agripper à des objets ou des lianes. Diddy Kong est également de la partie et vous aide avec son jet-pack, qui permet de planer sur une courte distance, tout en offrant des cœurs supplémentaires. En effet, chaque personnage dispose de trois cœurs, et avec Diddy, ce nombre double, rendant le jeu un peu plus accessible.

Image: jvmag

A cela s’ajoute la possibilité de jouer en multijoueur, où Diddy devient entièrement jouable. Son jet-pack et son pistolet à cacahuètes en font un allié parfait pour les joueurs moins expérimentés. En bonus, vous pourrez chevaucher le rhinocéros emblématique pour tout dévaster sur votre passage, ou encore piloter le fameux tonneau-fusée dans des niveaux au style «shooter spatial».

Le jeu propose huit biomes distincts, chacun comportant entre 8 et 10 niveaux, sans oublier les combats de boss. La progression est ingénieusement rythmée : chaque monde introduit de nouvelles mécaniques ou des défis spécifiques, allant de lianes omniprésentes à des descentes en wagonnets de mine, jusqu’à des épreuves périlleuses sur des torrents de lave.

Une durée de vie correcte mais répétitive

En ligne droite, Donkey Kong Country Returns HD offre une quinzaine d’heures de contenu. Cependant, pour les amateurs de complétion à 100 %, la durée de vie peut facilement doubler. Entre les objets à collectionner, les niveaux cachés, le mode Time Attack et d’autres surprises, il y a de quoi faire.

Image: jvmag

Malheureusement, cette quête de complétion met aussi en lumière un défaut: la répétitivité. Après quelques heures, la logique derrière les objets cachés devient prévisible, et les niveaux, bien qu’amusants, finissent par lasser si on les enchaîne trop rapidement.

Un remake HD du reboot de la série

Image: jvmag

Soyons francs: ce Remake est avant tout un produit de recyclage. Même si le jeu reste excellent, il offre qu’une seule nouveauté par rapport à l’édition de 2010, car en fait, ce n’est pas le remake du premier jeu, mais le remake du portage sur Nintendo 3DS de 2013! Malheureusement, je ne peux pas vous dévoiler cet unique changement puisqu’il est lié à ce que vous débloquerez au fil de l’aventure.

Hormis cela, le jeu propose une refonte graphique réussie, mais sans révolutionner l’expérience.

En conclusion

Si vous aimez les jeux de plateforme et que vous êtes passés à côté de ce classique en 2010, ce Remake est une excellente opportunité de le découvrir. En revanche, pour celles et ceux qui espéraient un contenu enrichi ou une redécouverte totale, sachez que les nouveautés sont limitées.

Note générale: 6/10

+ Un titre intemporel

+ Des niveaux accessibles et exigeants

+ Difficulté bien dosée

+ Une bande-son entraînante

+ Fidèle à l’univers Donkey Kong

– Un remake paresseux

– Une certaine répétitivité