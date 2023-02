Chevaucher un hippogriffe dans les airs, cela sera possible dans le jeu Hogwarts Legacy. image: Warner Bros.

On pourra bientôt explorer le monde de Harry Potter dans un jeu vidéo

Vous aussi vous avez toujours voulu explorer librement Poudlard et la forêt interdite? C'est ce que propose le jeu vidéo Hogwarts Legacy. Mais ce type de jeux vidéo ne parvient pas toujours à assurer une expérience amusante.

Les jeux vidéo tirés de livres et de films ont longtemps été des produits commerciaux sous licence dont on pouvait au mieux espérer qu'ils n'endommagent pas trop l'œuvre originale et qu'ils rendent les fans heureux, au moins pendant un certain temps.

Les jeux Harry Potter d'Electronic Arts appartenaient à la meilleure catégorie du genre et respectaient largement les histoires de base. Les versions Lego offraient une plus grande liberté créative. Lego Star Wars : The Skywalker Saga réunissait neuf films et permettait de s'affranchir des canons de la guerre des étoiles avec une anarchie réjouissante.

Avec Hogwarts Legacy, les portes de l'école mondialement connue s'ouvrent à tous, même à ceux qui n'avaient jusqu'à présent que peu d'affinités avec les livres et les films. image: Warner Bros.

Rendez-nous nos histoires!

Aujourd'hui, la technologie permet de créer des mondes virtuels ouverts dans lesquels on peut se déplacer librement et laisser libre cours à son imagination. Les jeux vidéo offrent la possibilité de s'approprier les histoires à tous ceux qui les ont dévorées dans les pages des livres, sur les écrans de cinéma ou de télévision. Cela a d'ailleurs toujours été la grande promesse des jeux vidéo: devenir le héros ou l'héroïne de ses propres aventures. Et si, par exemple, on pouvait s'inscrire à Poudlard en tant que Pierre-Paul-Jacques et combattre soi-même les dragons et autres méchantes créatures mythiques?

C'est précisément ce que devrait permettre Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard. Le jeu se déroule au 19e siècle et est conçu comme un prélude interactif aux livres et aux films Harry Potter. Ainsi, tous ceux à qui les personnages d'Harry, Hermione et Ron tapent sur les nerfs peuvent enfin se projeter dans le monde des magiciens et des apprentis sorciers. Créer son propre alter ego grâce à l'éditeur de personnages. Rejoindre les maisons Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle ou Serpentard et montrer à tous qu'ils manient la baguette magique mieux que quiconque.

Hogwarts Legacy emmène les joueurs dans le nord sauvage de l'Angleterre, en Écosse. Ceux-ci pourront se promener dans le paisible village de Pré-au-Lard et s'arrêter à la légendaire taverne Eberkopf. Ils pourront se balader dans la forêt interdite, récolter des ingrédients pour des potions, rencontrer des centaures et découvrir les merveilles de la flore et de la faune locales. Et bien sûr Poudlard, ce château fantastique autour duquel on vole en balai avant d'explorer les vastes couloirs et salles et de visiter la bibliothèque. La salle sur demande peut, comme son nom l'indique, être aménagée selon sa propre imagination. Et dans le vivarium, on peut entrer en contact avec des animaux magiques comme le graphorn ou le veau lunaire. Tout cela a l'air fantastique et devrait plaire même aux personnes, pardon, aux Moldus, qui ne connaissent pas encore l'univers d'Harry Potter.

Un monde de jeu ouvert, plein de magie et de créatures fabuleuses, c'est ce que promettent les développeurs. image: Warner Bros.

Des fans exigeants

Pour tous ceux qui raffolent d'action, le studio américain Avalanche Software a doté le Hogwarts Legacy d'un système de combat qui ressemble un peu à un jeu de tir. L'apprenti sorcier ou sorcière en formation lance des éclairs étincelants dans les airs à l'aide de sa baguette magique, traverse des boucliers magiques ou se faufile à travers les rangs adverses comme dans un jeu furtif. La grande question est de savoir si le monde ouvert du jeu et le gameplay sont bien imbriqués. Les développeurs parviendront-ils à équilibrer la sensation d'un environnement vivant dans lequel on peut se déplacer librement, avec les éléments narratifs qui doivent également exister pour faire de l'expérience un jeu? C'est un défi qui, comme on le sait, a déjà fait échouer plus d'un Open-Word-Game.

Et puis il y a les attentes de la communauté des fans. Celle-ci a déjà râlé parce qu'on ne pourra pas organiser de tournois de Quidditch et que l'enseignement de la magie ne jouera apparemment aucun rôle. Et bien sûr, tout le monde espère que l'image de la créatrice de Harry Potter, J. K. Rowling, ternie par quelques remarques déplacées, ne jettera pas non plus d'ombre sur le Poudlard numérique. Tout cela explique aussi la prudence de Warner Bros qui n'a donné des détails sur le jeu qu'à dose homéopathique. Les journalistes privilégiés qui ont eu l'occasion de tester le jeu ont reçu une longue liste d'instructions sur les détails à ne pas mentionner dans la couverture médiatique. Bien entendu, il s'agit de ne pas spoiler le jeu.

Hogwarts Legacy sortira le 10 février sur PlayStation 5, Xbox Series X et S ainsi que PC, le 4 avril sur Xbox One et PlayStation 4 et le 25 juillet sur Nintendo Switch.

