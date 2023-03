Jeux vidéo

Voici le jeu qui va sérieusement concurrencer Les Sims

Les extraits de la bande-annonce font déjà le tour des réseaux sociaux. Voici ce qu'il faut savoir sur Life by You, le jeu vidéo déjà très attendu.

Armin Hadzikadunic / jvmag.ch

Annoncé durant le dernier Nacon Connect – une conférence en ligne spécialisée –, le concurrent des Sims nommé Life by You nous donne enfin plus de détails. En effet, on a désormais le droit à une date de sortie, à de nouvelles images, ainsi qu'à quelques informations supplémentaires.

Le jeu vidéo arrive le 12 septembre et souhaite aller encore plus loin dans la simulation. Avec un outil de création plus poussé au niveau des personnages, des maisons, des quartiers et même de quêtes (scénario), le projet s’annonce solide et souhaite enfin venir bousculer le géant Les Sims, sorti pour la première fois en 2000.

A quoi faut-il s'attendre?

Plusieurs points ont été dévoilés dans la bande-annonce. Le jeu vidéo permettra ainsi de:

Jouer dans un monde ouvert: vivez sans écrans de chargement. Engagez de véritables conversations. Sillonnez la campagne en voiture ou à vélo. Découvrez et accomplissez des quêtes pour déverrouiller des expériences inédites.

vivez sans écrans de chargement. Engagez de véritables conversations. Sillonnez la campagne en voiture ou à vélo. Découvrez et accomplissez des quêtes pour déverrouiller des expériences inédites. Donner libre cours à votre créativité: créez votre propre contenu grâce aux mods (contenus personnalisés). Utilisez une large palette d’outils créatifs. Changez de mode de jeu à tout moment. Menez votre vie comme bon vous semble.

Découvrez la bande-annonce 👇

Vidéo: youtube

Prendre le contrôle: placez vos «humains» vous-même ou guidez-les, en vue à la troisième personne. Soyez au cœur de l’action ou narrez la vie de plusieurs personnages. Construisez-vous une carrière professionnelle. Succombez à l’amour. Fondez une famille.

placez vos «humains» vous-même ou guidez-les, en vue à la troisième personne. Soyez au cœur de l’action ou narrez la vie de plusieurs personnages. Construisez-vous une carrière professionnelle. Succombez à l’amour. Fondez une famille. Raconter des histoires au travers de conversations: chaque situation génère des discussions uniques et authentiques. Vous pouvez même composer vos propres conversations dans le jeu.

chaque situation génère des discussions uniques et authentiques. Vous pouvez même composer vos propres conversations dans le jeu. Façonner votre monde: construisez une maison de rêve pour vos «humains» et inventez-leur une carrière. Meublez les intérieurs, aménagez les extérieurs. Bâtissez, démolissez et réarrangez des villes entières.

construisez une maison de rêve pour vos «humains» et inventez-leur une carrière. Meublez les intérieurs, aménagez les extérieurs. Bâtissez, démolissez et réarrangez des villes entières. Créer des «humains» entièrement personnalisés: créez des «humains» entièrement personnalisés et imaginez les membres de votre famille dans l'espace «Créateur d’humain» et choisissez-leur une personnalité et des traits de caractère.

Difficile de ne pas voir les similitudes avec le jeu de référence de la simulation de vie. Reste à savoir si Life by You saura tenir ses promesses.

