PlayStation présente ses futurs hits

Avec sa conférence State of Play présentée cette semaine, Sony nous régale en ce début d'année. Notre sélection des jeux les plus saisissants.

Armin Hadzikadunic/jvmag

A l'horizon de ces deux prochaines années, PlayStation place haut la barre de son ambition pour l'univers du jeu vidéo, et tente de briser le mur qui sépare ce dernier du cinéma. Dans cette optique, la célèbre console propose quelques pépites qui vont illuminer ce début d'année. Découvrez notre top 4.

Death Stranding 2: On The Beach

Il y a des jeux qui procurent de bons moments, des titres qui nous donnent quelques bonnes sensations, mais il y a aussi des productions qui marquent les gens à vie. C’est peut-être le cas avec Death Stranding 2 qui connait déjà un chemin exceptionnel avec le premier volet.

Pour clôturer comme il se doit l’événement State of Play, Playstation et Kojima Productions ont dévoilé presque 10 longues minutes de Death Stranding 2. L’intrigue est toujours aussi captivante, l’écriture d’une rare perfection, et la technique, à s’en décrocher la mâchoire.

S’il est facile de critiquer Kojima pour ses excès, on ne peut pas lui retirer son envie de faire vivre aux joueuses et aux joueurs une expérience qui mélange le cinéma et le jeu vidéo. Vous vivez votre film, et les émotions que vous allez ressentir seront décuplées. Bien évidemment, dans Death Stranding tout prend un sens encore plus fort puisque la mort est ici mêlée à la vie.

A l’assaut du monde

Ce trailer offre des passages épiques, mais remplis de mystères. Death Stranding 2 vous proposera d’embarquer dans le vaisseau « Drawbridge » avec pour accompagnatrice, la très célèbre Léa Seydoux. Ce nouveau moyen de locomotion vous permet notamment de parcourir le globe afin que vous puissiez continuer votre mission qui a débuté aux Etats-Unis.

Le bestiaire s’annonce bien évidemment bien plus brutal, et on découvre même le retour de Higgs qui s’est trouvé une passion pour les guitares «très» électriques.

Death Stranding 2 On the Beach arrive en 2025 sur Playstation 5. Et certainement plus tard sur les autres consoles et sur PC.

Silent Hill: The Short Message

Ceci n’est pas une blague, bien au contraire ! Durant le State of Play, Konami a dévoilé les images de Silent Hill: The Short Message, une expérience horrifique inédite, qui a été lancée dans la foulée. Une aventure totalement gratuite que vous pouvez récupérer uniquement si vous possédez une PlayStation 5.

Un jeu d'espionnage signé Kojima

«Je vais célébrer le 40e anniversaire de ma carrière de producteur de jeux. Je suis convaincu que ce titre sera le point culminant de mon travail.»

Comment ne pas avoir envie d’en savoir plus? Comment ne pas être excité à l’idée de voir Kojima se plonger sur un jeu d’espionnage ? Lui qui a créé Metal Gear Solid et qui l’a amené à devenir une des licences les plus cultes.

En fermeture de l’événement State of Play, le très célèbre Hideo Kojima a tenu un discours. Ce dernier a annoncé travailler sur un nouveau jeu d’espionnage. Notre bonhomme ne peut pas nous en dire plus, mais le projet avance bien et il entrera en production après la sortie de Death Stranding 2 On the Beach.

«Un jeu et un film en même temps», Kojima

Si nous n’avons aucune information au sujet de ce futur titre, Kojima nous donne un indice plutôt croustillant. En effet, notre personnage annonce vouloir briser le mur entre le cinéma et le jeu vidéo.

«C’est un jeu interactif, mais c’est aussi un film en même temps, en termes de look, d’histoire, de thème, de casting, de jeu d’acteur, de mode et de son. Avec ce titre, nous espérons transcender les barrières entre le cinéma et le jeu vidéo.»

Pour terminer, le petit discours s’est fait en présence de Hermen Hulst, le directeur des studios PlayStation. Le fabricant souhaite plus que jamais avoir cette toute nouvelle licence dans son panier.

Judas

C’est simple, si vous aimez les FPS, et que vous avez croisé un jour ou l’autre le chemin de Bioshock, alors vous êtes très certainement en train d’attendre Judas. Un FPS narratif qui est tout simplement développé par les papas de Bioshock.

D’ailleurs, au travers de ces nouvelles images, on remarque la patte des créateurs. Avec quelques rapprochements sur les animations des pouvoirs/plasmides.

Dans ce nouveau trailer, on découvre bien évidemment quelques bribes de décors, des méchants, des scènes loufoques, ainsi qu’une partie de la trame de l’histoire. Notez que toute l’intrigue se déroule à bord d’un vaisseau.

En tant que Judas, vous êtes à l’origine de tous les événements d’une histoire mystérieuse avec de nouveaux personnages à connaître – et à changer – dans un monde où chaque décision que vous prenez influe sur le déroulement de l’histoire.

Judas n’a toujours aucune date de sortie. Il semble prévu pour 2024 sur Playstation 5, Xbox Series X|S et bien sûr PC.