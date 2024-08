Bien qu'il s'agisse d'échecs cuisants, ces sportifs échouent dans la plupart des cas en tentant des performances athlétiques ou acrobatiques très spectaculaires. Le fait qu'ils partagent leurs chutes témoigne de leur sens de l'humour et de leur confiance en eux. Et qui sait, peut-être verrons-nous certains d'entre eux aux prochains Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles.

On a compilé ici quelques-unes des vidéos les plus amusantes:

Les Jeux olympiques ne concernent pas seulement les professionnels. Cet événement majeur passionne également des millions de personnes ainsi que de nombreux athlètes amateurs. Et ce sont justement ces derniers qui ont lancé une tendance amusante sur les réseaux sociaux, devenant virale autant sur Instagram que TikTok. Ils postent des vidéos de leurs échecs en pratiquant leur sport de prédilection et ajoutent une légende comme: «Malheureusement, je vous annonce que je n'ai pas été sélectionné pour l'équipe olympique cette année.» Une phrase évidemment ironique.

TF1 a fait une boulette

La chaîne aurait dévoilé par erreur la date de diffusion de la saison 12 de la Star Academy.

On savait qu'il y aurait une nouvelle saison, on savait qu'elle démarrerait à la fin de l'année, mais on ne savait pas exactement quand. C'était compter sans la filiale publicitaire de TF1 qui a craché le morceau, a priori sans le vouloir. Une capture d'écran du tableau des tarifs pour les annonceurs a été dévoilée sur Twitter et il semblerait que la Star Academy fasse sa rentrée le samedi 12 octobre.