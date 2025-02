Qui est fan des Sims? Image: watson

Les Sims ont 25 ans: retour sur un classique du jeu vidéo

Le plus populaire des simulateurs de vie célèbre son quart de siècle. Toujours plébiscités par des millions de joueurs, Les Sims vont même être adaptés au cinéma. Retour sur un phénomène sans équivalent.

Bonjour, ou «Sul Sul», comme diraient les Sims qui fêtent leurs 25 ans ce mardi 4 février! Nous étions en 2000 lorsque ces petits personnages ont envahi nos vies, ou l'inverse, puisque le but du jeu n'est autre que de créer des avatars dont on va dicter chaque étape de leur vie, nous mettant dans le rôle d'un Dieu omniscient.

Dans cette simulation de vie, le joueur crée et contrôle des personnages virtuels appelés Sims. Il doit gérer leur quotidien, leurs besoins (manger, dormir, socialiser, travailler…), aménager leur maison et les guider dans leur parcours de vie.

Après un développement lancé en 1997, Les Sims sort le 4 février 2000. Le jeu, développé par Maxis et édité par Electronic Arts, est devenu l’un des plus gros succès de l’histoire du jeu vidéo. Les Sims permet une liberté quasi infinie, entre construction, relations sociales et scénarios parfois absurdes (oui, on sait tous que vous avez déjà enlevé l’échelle de la piscine).

Ces petits humains très expressifs, reconnaissables à leur cristal vert au-dessus de la tête et parlant une langue qui leur est propre, ont connu de nombreuses évolutions en 25 ans. Sorti d’abord sur PC, Les Sims ont ensuite été déclinés sur consoles, ainsi que sur téléphones et tablettes. Une saga en quatre volets, dont le dernier est sorti en 2014, qui figure parmi les jeux vidéo les plus vendus au monde.

Une décennie qui n’aura jamais lassé les joueurs. Electronic Arts affirme ne pas avoir l’intention de sortir un cinquième volet pour l’instant et préfère exploiter sa poule aux œufs d’or en développant de nouvelles expériences autour des Sims 4. Durant ces onze années d’exploitation, ce dernier opus et ses dizaines d’extensions ont touché plus de 80 millions de joueurs. Depuis sa création il y a 25 ans, la franchise revendique même un total de 500 millions de joueurs à travers le monde.

Les Sims a même atteint le statut d'icône pop, au point de taper dans l'œil de Hollywood: un film tiré de l’univers du jeu est actuellement en développement, coproduit par LuckyChap, la société de l’actrice Margot Robbie à qui on doit le triomphe du film Barbie.

Il rejoint donc Super Mario Bros, Sonic et Minecraft dans les adaptations de jeux vidéos cultes à voir leurs pixels devenir des blockbusters.

De la grande ville à la maison

Avant de gérer des vies, il y a eu une ville nommée SimCity. Créé en 1989 par Will Wright, un étudiant en informatique et en architecture, SimCity est un jeu de gestion où l’objectif est de construire et d’administrer sa propre ville.

Ce sera un immense succès, considéré comme l’un des jeux les plus innovants jamais conçus. Si les Sims verront le jour une décennie plus tard, Will Wright réfléchissait déjà, dès le début des années 1990, à une version plus intime de son SimCity. Son idée?

Transformer la grande mégalopole en un microcosme et imaginer une sorte de maison de poupée virtuelle où l’on contrôlerait différentes personnes plutôt qu’une ville entière.

Sur le papier, Les Sims est un simulateur de vie, mais il est loin d’être une reproduction fidèle de la réalité. Certes, il s’agit de créer un personnage, de construire sa maison, de choisir une profession et de socialiser avec ses voisins, mais la banalité n’a pas sa place. À travers son design, son animation et son gameplay, l’univers du jeu conserve toujours une touche de loufoquerie. Dans ce monde virtuel, vos Sims peuvent littéralement mourir de gêne ou de rire, rencontrer leur âme sœur et se marier en vingt minutes, ou encore croiser des loups-garous, des extraterrestres, des vampires et même des sirènes.

Le premier volet des Sims est sorti en l'an 2000 et ressemblait à ça. Image: Maxis

Un jeu en avance sur son temps

La légende raconte que l’équipe derrière Les Sims avait initialement décidé de rendre impossibles les relations amoureuses entre personnages du même sexe. Mais lors de la présentation du jeu à l’E3 1999, le célèbre salon du jeu vidéo de Los Angeles, le programmeur en charge des interactions sociales, lui-même gay, a discrètement contourné cette restriction.

Electronic Arts ne s’attendait pas à voir Les Sims être un succès, mais lors de la démonstration en direct devant un parterre de journalistes et de gamers, un moment inattendu se produit: deux Sims féminins tombent amoureux… et s’embrassent à pleine bouche. Le buzz est immédiat, et le jeu devient un phénomène vidéoludique, comme le relate le New Yorker.

Depuis, la licence et ses nombreuses itérations n’ont jamais mis de côté la carte de l’inclusivité.

En évoluant avec le temps et les mentalités, Les Sims ont intégré de nombreuses options pour mieux représenter la diversité des joueurs et des joueuses.

Au fil des mises à jour, il est devenu possible de choisir sa couleur de peau, d’avoir des cheveux crépus ou des yeux bridés, d’incarner un personnage en situation de handicap, de porter des tenues non genrées, de définir ses pronoms, ou encore d’ajouter des cicatrices post-opératoires pour représenter les personnes transgenres.

Toutes les couleurs du drapeau LGBTQIA+ ont été intégrées à l’univers des Sims, permettant aux joueurs de créer des avatars hétéros, gays, lesbiennes, et même d’explorer l’asexualité au sein du jeu.



Si depuis 25 ans, Les Sims ont toujours eu le monopole du simulateur de vie, les choses pourraient bien changer avec un concurrent venu de Corée. Son nom: inZOI. Ce titre dispose de graphismes hyperréalistes qui pourraient être une petite révolution dans l'industrie. Ce qui est sûr, c'est que les plus beaux graphismes du monde n'enlèveront jamais l'attachement des joueurs à ce jeu unique.