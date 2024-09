Je ne me remets pas du look mi-biker, mi-Dora l'exploratrice de Jason Momoa. Image: Warner Bros.

«Minecraft» débarque au cinéma et ça ne casse pas des briques

L'un des jeux vidéos les plus populaires débarque au cinéma. Warner Bros Pictures a dévoilé les premières images délirantes de cette adaptation.

Depuis quelques années, les adaptions de jeux vidéos sur grand écran vont bon train, comme en témoignent les succès de Sonic et Super Mario Bros. au cinéma, ou encore Fallout ou The Last of Us pour la télévision.

Minecraft étant le titre vidéoludique le plus vendu au monde (plus de 300 millions d’unités), une version cinématographique était plutôt logique et traîne dans les cartons depuis 2016. La licence, qui dispose déjà d'un univers étendu dans lequel on peut trouver une bande dessinée et une série animée, revendique surtout une communauté de plus de 170 millions de joueurs mensuels qu'il serait juteux de drainer dans une salle de cinéma.

Si l'on pouvait s'attendre à un film d'animation potentiel reprenant la patte minimaliste du jeu, cette adaptation semble avoir un tout autre chemin: celui des prises de vue réelles. Autant dire que le résultat détonne, puisqu’il s'agit d'une interprétation photo réaliste du monde de Minecraft qui se montre plutôt amusante, bien qu'un brin cauchemardesque.

Le film, produit par Warner Bros. est réalisé par Jared Hess, cinéaste de l'absurde derrière les comédies décalées Napelon Dynamite et Super Nacho. Cette adaptation suivra quatre laissés-pour-compte qui se débattent avec leur quotidien : Garrett Garrison (Jason Momoa, au look improbable), Henry (Sebastian Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) et Dawn (Danielle Brooks). Ceux-ci vont franchir brusquement un mystérieux portail et sont projetés dans l’Overworld, un étrange monde cubique qui se nourrit de l’imagination.



Pour rentrer chez eux, il leur faudra maîtriser ce monde (et le protéger de créatures maléfiques comme les Piglins et les Zombies), tout en s’engageant dans une quête féerique aux côtés de Steve (Jack Black), un expert fabricateur. Cette aventure les poussera à se montrer audacieux et à faire appel à leurs qualités singulières de créativité. Autant de facultés dont ils auront besoin pour s’épanouir dans le monde réel.

Voilà pour le pitch qui n'est pas sans rappeler celui de Jumanji. Pour découvrir Minecraft au cinéma, il faudra attendre le 4 avril 2025, date de sortie américaine (et probablement le 2 avril dans nos contrées).