Ils font un retour fracassant

Après un premier opus décevant, Minecraft Dungeons 2 corrige le tir avec brio. En transformant la formule en un véritable Action-RPG en monde ouvert riche, accessible et boosté par une nouvelle dimension, cette suite s’impose comme une excellente surprise. Voici notre test.

Armin Hadzikadunic / jvmag.ch

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Après un jet initial plutôt réussi, qui proposait quelques bonnes idées, Minecraft Dungeons, premier du nom, est parti très vite au placard en raison d’un manque de contenu et d'une aventure pensée pour les très courtes sessions. Pour ma part, il m’avait laissé un arrière-goût de déception.

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Bonne nouvelle, Minecraft Dungeons 2 a pour mission de corriger les principaux défauts de son grand frère. Je vous l’annonce de suite, il va bien au-delà de ça; il offre une nouvelle approche de l’univers Minecraft grâce à la quatrième dimension, et surtout, il fait passer ce nouvel épisode pour une véritable évolution dans le gameplay, mais aussi dans sa structure. Un Action RPG/hack&slash digne de ce nom qui se veut accessible à tous.

La bande-annonce: Vidéo: watson

Un grand monde ouvert

C’est certainement la plus grosse évolution dans la branche Dungeons: terminés les niveaux (trop) courts. Ici le jeu se déroule sur une gigantesque carte. Comme dans tout bon hack & slash, vous allez parler aux habitants, récupérer des quêtes principales et secondaires, et tout faire pour terminer ces dernières.

Bien évidemment, vous ne pouvez pas foncer tête baissée à travers toute la carte, votre personnage étant «bas niveau» au début. Mais je vous rassure, il y a un fil conducteur très logique qui vous empêche de faire n’importe quoi et qui vous guide parfaitement.

Image: Mojang Studios

D’ailleurs, comme je l’ai mentionné, Dungeons 2 a tout d’un grand. Téléportation, voyage rapide, loot aléatoire… traverser la carte est un réel plaisir. Cerise sur le gâteau, chaque biome a ses propres ennemis, son propre design et ses cachettes. C’est très complet et surtout très bien réalisé.

Nouvelle mécanique très bien exploitée

Dans Minecraft Dungeons 2, votre personnage peut taper, tirer à distance, effectuer une roulade - et pour la toute première fois, il peut sauter. Une mécanique basique et simple au premier abord qui ouvre le champ des possibles et les développeurs l’ont bien compris. Il y a désormais toute une approche du genre plateforme dans l’aventure. Que ce soit pour avancer dans les quêtes ou simplement pour récupérer du loot, le saut est un élément très bien exploité qui amène une petite bouffée d’air frais au genre, et qui colle parfaitement bien à l’univers Minecraft.

Image: Mojang Studios

Pour le reste du gameplay, la formule ne change pas, notre personnage a une arme principale pour le corps à corps, une arme à distance qui se recharge par cooldown au même titre que la potion de soin. Du côté de la «mana», il faudra blesser des ennemis pour recharger votre jauge qui vous permet d’utiliser jusqu’à trois sorts en même temps.

Votre héros gagnera des niveaux que vous pourrez, comme dans le jeu de base, échanger pour faire évoluer votre équipement. D’ailleurs, petit conseil: n’utilisez pas cette fonctionnalité les premières heures, puisque vous allez sans cesse changer d’équipement. Pour celles et ceux qui n’aiment pas être débordés de loot, sachez que Dungeons 2 ne vous impose pas d’être un fourre-tout, et que la lecture des différents objets est très bonne.

Une vraie montée en puissance

Il existe pourtant des licences spécialisées dans le hack & slash qui ne parviennent pas à atteindre ce que Minecraft Dungeons 2 réussit à accomplir. Oui, j’ai été impressionné par la montée en puissance proposée par le jeu. Au même titre que j’ai été agréablement surpris de voir des hordes d’ennemis toujours plus conséquentes me sauter dessus avec un bestiaire vraiment riche.

Image: Mojang Studios

En ce qui concerne les objets à ramasser, il y a une réelle cohérence entre ce que vous allez devoir affronter et ce que vous équipez actuellement. C’est bien exécuté, même si on sent l’envie d’être accessible aux plus grands, comme aux plus jeunes.

La quatrième dimension

Après pratiquement 15 longues années de Minecraft, nous avons enfin droit à une nouvelle dimension dans cet univers. Elle se nomme «Sift» et offre des paysages très jolis qui sont teintés de couleurs pastel. Mieux encore, on y croise une foule de créatures variées, d'adorables petits êtres doux comme des peluches aux monstres bien décidés à avoir votre peau.

Image: Mojang Studios

Malheureusement, à ce stade du jeu, les escapades dans Sift ne sont que temporaires, cette nouvelle dimension ne faisant pas partie de la carte principale.

De réelles améliorations

Plus grand, plus beau, plus riche, plus complet, bien pensé, mieux amené, Minecraft Dungeons 2 n’a pas seulement tout pour plaire, il offre une réelle satisfaction. Bien plus qu’une simple suite, il offre une toute nouvelle approche et s’offre même le luxe d’un contenu totalement inédit dans l’univers du jeu le plus vendu de tous les temps. Une très belle proposition qui décuple encore plus ses capacités en multijoueur.

Image: Mojang Studios

Minecraft Dungeons 2 n’est pas difficile. Il n’offre pas spécialement de challenge, c’est d’ailleurs peut-être là son plus grand défaut. Mais il a le mérite de ne pas proposer une difficulté artificielle et mal amenée. C’est un divertissement bon enfant qui fait du bien dans un paysage où l’industrie oublie parfois que, dans «jeu vidéo», il y a le mot «jeu».

Note générale 9/10

+ Accessible et amusant

+ Un vrai hack&slash

+ Coopération jusqu’à 4 – Pas de vrai challenge

– Scénario qui ne creuse rien