Logan, alias Wolverine, est le X-Men le plus populaire de la saga de Marvel. Image: Insomniac Game

Ce jeu n'est pas le navet que la Toile vous a vendu

Injustement présenté comme une catastrophe industrielle sur les réseaux sociaux, Marvel's Wolverine est finalement sorti le 15 septembre dernier sur PS5 et s’avère être un jeu honorable, qui aurait certes pu faire beaucoup mieux.

Armin Hadzikadunic / jvmag.ch

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Six griffes en adamantium et une seule vraie question, est-ce que cela suffit à porter tout un jeu? Après des années d’attente et une annonce qui avait fait pleurer de joie la moitié des fans du chaton de Marvel, Insomniac Games sort enfin son Wolverine.

Le studio qui nous a offert deux Spider-Man et un standalone centré sur Miles Morales change complètement de registre, on quitte New York et ses acrobaties pour plonger dans quelque chose de plus sale, de plus animal. Le jeu est sorti le 15 septembre, en exclusivité PS5, sous l’égide de Sony et de Marvel Games.

La première chose qui frappe, c’est l’entrée en matière. Le jeu commence très fort, l’introduction fait aussi office de tutoriel et elle est bien pensée, elle vous met dans le bain sans vous prendre pour un débutant qui n’a jamais tenu une manette. On comprend vite ce qu’on va faire pendant les prochaines heures, trancher, déchiqueter, recommencer.

Vidéo: watson

Et il y a du sang, beaucoup de sang. Logan n’est pas du genre à faire dans la dentelle, et Insomniac n’a clairement pas retenu ses coups sur ce point. Les membres volent, les giclées maculent l’écran, on est loin de l’ambiance familiale de Spider-Man. Si vous êtes sensible, changez de crémerie tout de suite.

Des combats délicieusement brutaux

Le système de combat est clairement le morceau de bravoure du jeu. Les combats sont délicieusement brutaux, chaque affrontement a ce petit quelque chose de bestial qui colle parfaitement au personnage. On sent le poids des coups, la régénération de Logan qui encaisse tout ce qu’on lui envoie sans jamais paraître invincible pour autant. C’est viscéral, presque jouissif dans sa cruauté, et ça faisait longtemps qu’un jeu de super-héros ne m’avait pas procuré cette sensation de violence gratuite.

Le jeu ponctue aussi son aventure de missions cauchemars, des séquences chronométrées qui vous plongent dans des fragments de la mémoire de Logan. Le principe est malin, on y récupère des bribes de son passé, entre traumatismes et vieux démons, pendant qu’un chrono tourne au-dessus de votre tête pour vous mettre la pression.

C’est un excellent outil pour étoffer le personnage sans multiplier les cinématiques interminables, et ça colle bien au ton plus sombre du jeu. La contrainte de temps peut en revanche frustrer certains, surtout les joueurs qui préfèrent prendre leur temps plutôt que de courir après une horloge.

Une aventure sous escorte

Là où le bât blesse, c’est sur la structure. L’aventure est assez linéaire, on est loin du terrain de jeu d’un Spider-Man, et il faut faire le deuil de l’exploration libre. Une fois qu’on accepte que ce n’est pas un monde ouvert (ce qui n’est pas un défaut en soi selon moi), le jeu redevient très plaisant.

Insomniac Games

Le problème, c’est plutôt le degré de dirigisme. De quoi me rappeler mes cours de conduite à l’époque. Ajoutez à ça que le jeu est très répétitif sur la durée, et vous obtenez une aventure qui carbure sur son ambiance et ses combats, mais qui tourne un peu en rond sur le reste.

Visuellement, c’est une claque

Niveau technique, difficile de faire la fine bouche. Le jeu est visuellement très beau, les décors comme les modèles de personnages respirent le savoir-faire d’un studio qui maîtrise son moteur sur le bout des doigts. Côté performances, le jeu tourne à 60 fps par défaut et grimpe jusqu’à 120 fps selon les réglages choisis sur PS5, de quoi contenter aussi bien les amateurs de fidélité graphique que les acharnés de la fluidité.

Image: Insomiac Games

Petite mention spéciale pour le doublage français, qui est d’une très bonne qualité. Logan a enfin une voix française à la hauteur de son sale caractère.

Alors, on le prend ou pas ce Wolverine?

Si vous cherchez un monde ouvert à explorer pendant cent heures, passez votre chemin, ce n’est pas ce jeu. Si en revanche vous voulez incarner une brute épaisse increvable dans une histoire sombre, brutale et bien mise en scène, avec des combats parmi les meilleurs du genre super-héros, Wolverine a largement de quoi vous occuper - pour autant que vous ne soyez pas allergique à cette main invisible qui vous guide comme si vous étiez décérébré.

Image: Insommniac Games

Marvel’s Wolverine n’est pas le chef d’œuvre que certains espéraient, et ce n’est pas non plus la déception que d’autres redoutaient. C’est un jeu qui sait précisément ce qu’il veut être, un défouloir brutal et linéaire porté par un système de combat excellent et une direction artistique soignée. Le prix à payer, c’est une structure qui manque cruellement de liberté et qui finit par montrer ses limites sur la durée. Pour moi, c’est un coup d’épée dans l’eau, ou plutôt un coup de griffes.

Le lore est plutôt sympa et les protagonistes sont nombreux, on sent qu’Insomniac a voulu étoffer l’univers autour de Logan. Mais ça ne suffit pas à faire oublier les défauts du jeu, un bon casting de personnages secondaires ne compense pas un level design trop dirigiste et une répétitivité qui finit par peser.

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Pour ma part, je n’ai pas tellement apprécié le voyage, j’aurais aimé un peu plus d’air entre les couloirs. Wolverine mérite qu’on lui laisse sa chance, à condition de savoir dans quoi on met les pieds. Logan a l’âme d’un félin, et un félin vit sa vie sauvagement, et non en suivant un fil rouge imposé.

Note générale : 6/10

+ Des combats brutaux et jouissifs

+ Une direction artistique soignée

+ Des performances solides

+ Une aventure plaisante

– Très répétitif sur la durée

– Level design trop dirigiste

– Le manque de liberté

– La structure linéaire​