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Jeux vidéos: 5 choses à savoir sur EA Sports FC 27

EA Sports FC 27 sort le vendredi 25 septembre.
EA Sports FC 27 sort le vendredi 25 septembre. image: watson

EA Sports FC 27 propose une grande nouveauté

Le plus célèbre des jeux vidéos de football sort sa nouvelle édition le 25 septembre. Elle comprend un mode original, loin des terrains.
21.09.2026, 19:0321.09.2026, 19:03
Kilian FICHOU

Monde ouvert, Kylian Mbappé, moins de 16 ans... la simulation de football d'Electronic Arts EA Sports FC 27 (anciennement FIFA), qui sort le 25 septembre mais sera disponible dès vendredi pour les détenteurs des éditions premium, revient avec plusieurs nouveautés.

Voici cinq choses à savoir sur ce nouvel opus, le premier à sortir depuis le rachat de l'éditeur américain par un consortium mené par un fonds saoudien.

Le quadruplé pour Mbappé

La star du football français Kylian Mbappé a de nouveau été choisi cette année pour figurer sur la jaquette de la simulation de foot. C'est sa quatrième apparition en couverture du jeu, après les éditions 21, 22 et 23 de FIFA.

La jaquette de EA Sports FC 27.
La jaquette de EA Sports FC 27.

Pour l'édition «Ultimate Plus», on le voit assis, manette en main, aux côtés de l'attaquant anglais Jude Bellingham, qui figurait déjà sur les jaquettes des deux précédents opus.

Un concurrent de la Fifa et Netflix

Leader incontesté du genre, la série d'EA, lancée en 1993, a porté pendant 30 ans le nom de FIFA, grâce à un contrat liant l'éditeur avec la Fédération internationale de football.

Une collaboration qui a pris fin en 2023, en raison des exigences financières jugées trop élevées de l'instance sportive. Depuis, la Fifa s'est associée avec Netflix pour lancer sa propre simulation FIFA World Cup, sortie en juin et uniquement disponible sur la plateforme de streaming.

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Un nouveau concurrent qui ne devrait pas faire de l'ombre à son ancêtre: le jeu de Netflix a été très mal accueilli par les médias spécialisés, le site Videogameschronicle lui attribuant par exemple la note de 1 sur 5.

Record de prix

Proposé à l'achat en trois éditions distinctes («Standard», «Ultimate» et «Ultimate plus»), FC 27 s'est attiré les foudres de certains joueurs en proposant sa version la plus onéreuse à 159.99 euros (150 francs suisses).

Selon plusieurs médias spécialisés, la version «Ultimate plus», qui propose un accès anticipé et divers bonus en jeu, serait même le jeu le plus cher jamais vendu par l'éditeur américain. A titre de comparaison, la version Ultimate du blockbuster GTA VI, prévu le 19 novembre, est disponible à la précommande pour 99.99 euros (95 francs suisses).

Déconseillé aux moins de 16 ans

Jusqu'ici classée «3 ans et plus» par le système de classification européen PEGI, la série EA Sports FC devient déconseillée aux moins de 16 ans pour son édition 27. Ce changement s'explique par l'évolution des critères d'évaluation de PEGI survenue en juin, qui prend désormais en compte de nouveaux facteurs comme les achats intégrés et les incitations à jouer.

La série intègre plusieurs systèmes de microtransactions et d'achats aléatoires, notamment dans son mode «Ultimate Team».

Un monde ouvert

C'est la principale nouveauté de cette édition: FC 27 propose un nouveau mode appelé «The Grounds», sorte d'espace virtuel dans lequel on peut se balader librement et rencontrer d'autres joueurs.

Il est composé de trois lieux «inspirés de l'héritage du football», selon EA, qui reproduisent des quartiers de villes françaises, britanniques et argentines. Les joueurs pourront y lancer des matchs spontanés et participer à des «mini-jeux» comme du contrôle de balle et des tirs sur des cibles aériennes.

(afp/yog)

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