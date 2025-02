Au final, ce court teaser ne fait même pas dix secondes et ne compte que six plans de jeux. Oui: six. Mais c'est déjà assez pour faire monter la sauce pour tous les fans de la franchise.

Bob Sinclar est un génie

Ça fait plus d'une semaine que Bob Sinclar affole les réseaux sociaux avec son nouveau visage. Il vient de dévoiler son nouveau clip et répond enfin à la question: est-ce que c'est vrai???

Ouf! On peut enfin souffler. Bob Sinclar n'a pas eu recours à la chirurgie esthétique. Il l'a révélé ce vendredi 31 janvier en sortant son dernier morceau, Take It Easy On Me, en collab avec Michael Ekow. Dans le clip sorti à midi, une mystérieuse femme s'approche de lui et son visage flippant (on peut le dire maintenant) avant de lui arracher ses prothèses faciales, preuve que le DJ nous menait en bateau depuis des jours.