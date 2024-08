Delta Force: Hawk Ops est un FPS qui offre un multijoueur copieux et solide. ubisoft

On a testé «Delta Force: Hawk Ops» et c'est prometteur

Après deux décennies de silence, la saga Delta Force est sur le point de revenir en force avec un volet qui souhaite remettre en avant le célèbre film La Chute du Faucon Noir de Ridley Scott. Voici un premier avis.

Armin Hadzikadunic / jvmag

Depuis quelques années, le genre Doom-Like (Jeu de tir à la première personne) a drastiquement changé. Battle Royale, Hero Shooter ou encore Extraction Shooter, des titres qui vous sont très certainement familiers et qui sont ancrés dans le paysage du jeu vidéo. Sans oublier la forte orientation compétitive que les éditeurs et développeurs ne peuvent s’empêcher de faire germer dans la grande majorité des productions actuelles.

Malgré tout, depuis quelques mois, un certain Delta Force: Hawk Ops attire l’attention des joueurs. Un jeu que j’attends particulièrement pour différentes raisons. La promesse est simple, proposer une campagne, une partie Extraction Shooter et un mode Battlefield-Like. C’est d’ailleurs ce dernier chapitre sur lequel mon premier avis va se porter.

Comme à la maison

Delta Force: Hawk Ops est très inspiré, il ne faut pas le cacher. Les développeurs ont récupéré énormément d’idées dans les autres productions que c'en est parfois presque trop visible. J’espère que cela ne va pas leur porter préjudice puisque l’exercice est plutôt bien accompli et la Team Jade a décidé de prendre que les bons côtés auprès de ses inspirations. Ici, vous n’êtes donc jamais désorientés, les menus sont clairs et les informations sont facilement accessibles.

Image: jvmag

La construction de ce mode nommé Havoc Warfare qui s’inspire du grand Battlefield en proposant des affrontements à 32 contre 32 sur des cartes dans lesquelles les véhicules sont de la partie dans un décor plus au moins destructible et assez classique. Ici, vous allez pouvoir créer vos classes, déverrouiller des armes en fonction de votre niveau, débloquer des accessoires pour vos armes (une partie d’ailleurs hallucinante) ou encore personnaliser vos véhicules. Ensuite, vous n’avez plus qu’à lancer votre manche et foncer vous affronter dans des parties qui mixent (pour le moment) intelligences artificielles et vraies escouades complètes. Avec pour simple mission, conquérir des points pour faire avancer votre camp.

Stop aux spécialistes

Image: jvmag

Oui, il faut que cette mode s’arrête. C’est d’ailleurs celle-ci qui a causé en partie la chute de Battlefield 2042. On ne veut pas que les 64 personnes sur le terrain se ressemblent toutes. Tout comme sur un vrai champ de bataille, chacun est anonyme et dispose de son simple talent. Même chose pour les aptitudes, dans Delta Force: Hawk Ops elles sont minimes, mais malheureusement encore présentes.

Dans un mode de jeu plus technique, les spécialistes peuvent avoir un sens, mais pas dans un mode de jeu dans lequel la bataille est simplement une histoire de prise de points comme ici.

Un bon feeling qui manque un poil de punch

Faire un FPS et s’attendre à ce qu’il fonctionne, c’est surtout proposer un bon feeling et une très bonne sensation de shoot. Delta Force: Hawk Ops est pour le coup dans le tir. Très agréable à jouer, avec une vitesse de jeu un peu rapide à mon goût, mais la sensation à chaque tir est plutôt bonne. Pour toucher l’excellence, il faudrait probablement que les développeurs proposent quelque chose d’un tout petit peu plus percutant. Quelque chose de tout à fait faisable en l’état.

Image: Jvmag

Même ressenti en véhicules, les tirs ne sont pas assez violents. Il y a une petite incohérence entre le pilotage d’un char par exemple, ses coups et ses impacts. L’exemple est un peu tiré par les cheveux, mais la physique semble dans de très rares moments issus d’un moteur de jeu mobile. C’est difficile à retranscrire, mais en véhicule ça saute vraiment aux yeux.

Déjà très solide

Actuellement en Alpha fermé, Delta Force: Hawk Ops propose une bonne expérience. Tout fonctionne à merveille, aucune déconnexion n’est à relever, il est possible de créer facilement des groupes avec ses amis et de partir combattre à plusieurs. Attention tout de même, on a remarqué à plusieurs reprises des soucis de collisions, surtout derrière certains cailloux.

Image: jvmag

Dans son état actuel, le titre peut se vanter d’être plus solide que certaines très grosses productions qui ne sont malheureusement pas abouties.

Un tueur de Battlefield?

Image: jvmag

Oui, mais pas encore. Si Delta Force: Hawk Ops a tout pour plaire et détrôner celui qui règne en maitre sur le genre et dans mon cœur. D’ailleurs, vous noterez que Battlefield n’a jamais vraiment eu de concurrent, il reste que dans la globalité l’approche n’est pas encore assez explosive. Il faut plus de véhicules sur la carte, une sensation plus percutante et des points à capturer mieux répartis pour éviter des regroupements en continu. Peut-être que je rajouterai également des moments épiques comme le proposait Levolution.

Image: jvmag

Notez encore que Delta Force: Hawk Ops est très joli. Il tourne de manière très fluide et propose quelques beaux éclairages et de très belles explosions.

Sans prise de tête

Enfin! Loin de toutes ces modes citées en introduction, Delta Force: Hawk Ops nous propose une formule agréable et sans aucune prise de tête. Le but premier d’un jeu est de s’amuser, la coche est donc plus que remplie. Solide, agréable et addictif, bien que pas vraiment original pour l’instant, le jeu s’impose déjà comme un nouveau pilier dans le milieu. C’est facile, il a même décroché la palme du jeu le plus visionné sur Twitch cette semaine.

Image: jvmag

Pour finir, notez que le multijoueur de Delta Force: Hawk Ops sera entièrement gratuit et proposera que des objets cosmétiques à l’achat.

>> Testé sur un Lenovo Legion Tower 7i de huitième génération.