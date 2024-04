Le gameplay de «Stellar Blade» est captivant! source: dr

On a testé l'héroïne sexy de «Stellar Blade» et on en a plein les yeux

Découvrez notre test de Stellar Blade, la dernière pépite du studio coréen Shift Up. Un jeu qui en met plein les yeux, même si on peut déplorer une sexualisation de son héroïne qui, en 2024, fait un peu tache.

armin hadzikadunic/ jvmag

Une terre en ruine, où l’humanité est au bord de l’extinction. Sa principale menace est une espèce de monstres immondes desquels les humains doivent se cacher. Heureusement, vous incarnez EVE, une guerrière d’élite capable de déchaîner une puissance démentielle. Votre objectif: retrouver la source de ces monstres pour sauver ce qu’il reste de la terre.

Vous commencez votre aventure avec votre escadron de combat. Largué au milieu d’un champ de bataille, vous devrez vous frayer un chemin à travers les Naytibas, des monstres informes (et relativement dégueulasses suivant les modèles) qui ont très envie de vous égorger.

Après de nombreuses péripéties, vous vous retrouvez séparé de votre escadron et sauvé de justesse par Adam, un des rares humains encore vivants sur cette planète, qui vous emmènera en lieu sûr. Ainsi commencent votre histoire et votre exploration de cette terre réduite à l’état de ruine, et infestée de Naytiba.



Stellar Blade - Trailer 👇 Vidéo: watson

Un monde riche et beau

L’Unreal Engine 5 démontre tout son potentiel ici, avec des décors et des cinématiques à couper le souffle. La puissance de la PS5 ajoute à cela une fluidité remarquable malgré la qualité impressionnante des graphismes générés. Je me suis surpris à regarder les paysages pendant de longs moments et même à observer le niveau de détail de personnages (vous pouvez distinguer parfaitement les pores de la peau!).

À cela s’ajoute une bande sonore très orchestrale et magnifique. Les musiques sont à mon avis un doux mélange entre du Final Fantasy et de la K-pop, ce qui tendra parfois à vous perturber, suivant la situation.



Image: jvmag

L’exploration est centrale, mais reste optionnelle. Votre curiosité sera récompensée par du matériel d’amélioration, du craft, de l’argent ou encore des tenues pour votre héroïne. Vous pouvez suivre le jeu en ligne droite mais, quoi qu'il arrive, vous sentirez vite la difficulté augmenter. Il faut dire que Stellar Blade est très exigeant!

Des combats magnifiques, mais techniques

Armé de votre épée qui se matérialise depuis votre chignon (oui, c’est un élastique à cheveux de combat), vous avez accès à une grande variété de techniques de combat.

Les combos de touches vous permettent d’enchaîner différents effets, tandis que l’esquive et le contre sont des éléments centraux de vos combats. De nombreuses attaques de vos ennemis vous demanderont certaines actions spécifiques afin d’avoir la bonne réaction.

Toutes vos erreurs vous coûteront de lourds dommages, et les enchaînements peuvent vous tuer en quelques instants. C’est donc tout un art de lecture du combat et, telle une chorégraphie, vous devrez garder un excellent sens du rythme.

En dehors de ça, Stellar Blade offrira une évolution des techniques de combats constantes tout au long de l’aventure, ajoutant au fur et à mesure de nouvelles capacités, techniques, armes et pouvoirs. Tout ceci rafraichit régulièrement le gameplay - mais le complexifie également.

Durant le test, j’avoue avoir eu de nombreuses sueurs froides face à des boss - et évidemment beaucoup de frustration lors de mes nombreux «Game Over». Mais le sentiment de progression et la satisfaction après avoir éclaté le visage d’un ennemi coriace étaient clairement au rendez-vous.

Cependant, j’avoue qu’une fois arrivé à la fin du jeu, et malgré mes efforts, certaines techniques ou attaques de jeu se sont avérées superflues, voire inutiles, et je me suis retrouvé à prioriser un style de combat précis, et à délaisser les autres. Peut-être arriverez-vous à déceler le potentiel des autres techniques.

Une héroïne très personnalisable

Dans ce monde déchu, presque tous les habitants sont en partie constitués de machines. À l’image de Cyberpunk 2077, vous ne croiserez pas une seule personne sans prothèses robotiques.

EVE n’échappe pas à cette règle, et vous pouvez remplacer des éléments de son corps pour améliorer certaines statistiques. Par exemple, les éléments de sa colonne vertébrale permettent d’influencer son style de combat. Les modules situés dans sa tête permettent de changer les dégâts, la résistance, la vitesse ou encore la quantité de loot récupérée sur les ennemis.

Évidemment, et cela ne vous a certainement pas échappé, EVE peut revêtir une garde-robe très fournie, mais qui n’apporte rien en termes de statistique. À vrai dire, si certaines tenues sont sympas, d’autres sont clairement «limites» et alimentent encore le stéréotype éternel de l’héroïne sexy qui se bat en talons aiguilles avec seulement 5% du corps couvert, car c’est «une tenue de combat hyper évoluée et légère».

Dommage, nous avons déjà pu voir des personnages féminins arborer des tenues vraiment classes sans pour autant faire croire qu’elles vont à la plage.

Dois-je rejoindre l’escadron de combat 7?

Stellar Blade vous propose une aventure dense avec une histoire qui peut paraitre de prime abord classique, mais qui apporte son lot d’intrigues.

Les personnages et l’interaction avec le monde qui vous entoure offrent un vrai sentiment de progression, mais aussi d’implication. Vous aurez envie d’aider tout le monde et les récompenses seront souvent intéressantes.

Personnellement, l’histoire principale, malgré mon envie de finir le jeu à 100%, m’a quand même pris plus de 30h pour être conclue. C’est donc un jeu qui offre une excellente durée de vie avec un gameplay évolutif jusqu’à la dernière minute!

Cependant, je trouve que le système de combat, malgré ses nombreuses qualités, devient trop brouillon sur la fin du jeu. Finalement, je n’ai utilisé que 50% des techniques disponibles durant tout le test de Stellar Blade. Les éléments de personnalisations d’EVE ont pour la plupart peu d’intérêt, et au vu de l’exigence de certains combats, je me suis focalisé sur certains points sans jamais avoir besoin du reste des améliorations.

L’exploration a clairement été une agréable surprise, et vous serez invité de nombreuses fois à revenir sur vos pas pour dénicher tous les secrets. Par contre, j’aurais aimé avoir un meilleur suivi de ma progression, car atteindre le 100% peut devenir compliqué si on ne prend pas des notes.

Au final, je ne peux que recommander ce titre: une aventure et une histoire chouettes, des combats dynamiques et exigeants, le tout saupoudré d’explorations gratifiantes. Mais que demande le peuple!?

Note générale : 9/10

• Un univers magnifiquement détaillé

• Une durée de vie agréable

• Une qualité graphique à couper le souffle

• Des combats exigeants, mais prenants

• Une histoire intéressante

• L’exploration récompensée

• Un style de combat évolutif…

• …mais qui devient brouillon

• Un suivi d’avancement dans l’exploration

• Des améliorations pas toujours pertinentes

• Les microtransactions

• Une héroïne trop stéréotypée



