Si vous avez l’impression d’y voir un RPG classique orienté action, vous ne vous êtes pas trompés. Image: Sony Computer Entertainement

Jeux vidéo

On a testé Rise of the Ronin, le nouveau jeu de samouraï de la PS5

En tant que ronin, un samouraï sans maître, vous allez revivre les conflits qui ont tiraillé le Japon du XIXe siècle dans un jeu de rôle et d'action dans un monde ouvert riche de combats.

armin hadzikadunic

Plus de «Divertissement»

JV Mag.ch, le webzine suisse du jeu vidéo Des articles sur l'actualité des jeux vidéo, des tests et même une rubrique dédiée à la scène gaming suisse, des développeurs aux événements.

Après deux bonnes heures à parcourir les chemins escarpés proposés par Rise of the Ronin, j’ai pris un peu plus de temps que prévu pour vous parler de mon ressenti. Ce n’est pas le genre de jeu que je teste habituellement, mais j’ai décidé de sortir de ma zone de confort, voir d’autres choses, respirer de la nouveauté.

Au fil des mois, Rise of the Ronin a été plutôt discret dans sa communication. Sekiro-like? Ghost of Tsushima-like? Assassin’s Creed-like? Si vous avez l’impression d’y voir un RPG classique orienté action, vous ne vous êtes pas trompés. Néanmoins, malgré son approche «déjà vu», il renferme quelques qualités fortes et propres à Team Ninja. Je vous le dis d’entrée de jeu, il n’est pas un Souls-like, sinon cette «preview» n’existerait pas.

La bande-annonce: Vidéo: watson

Une narration presque maîtrisée

Image: Jvmag

L’histoire de Rise of the Ronin sera forte tout du long du jeu et comme dans la plupart des RPG, certains de vos choix vont avoir un impact. Un point difficile à vérifier à ce stade de l’aventure. La qualité des dialogues n’est pas renversante, mais ce n’est pas ridicule, et loin d’être désagréable à suivre.

Je suis tout de même un peu déçu de ne pas ressentir autant les émotions que le jeu souhaite véhiculer. Il manque un petit quelque chose pour rendre certains moments plus épiques, ou simplement plus poignants. Mais c’est finalement à l’image du jeu, tout est «presque» maîtrisé, mais il manque parfois un excès de folie.

Techniquement un peu faible

Malgré une direction artistique très proche de ce que l’on a vu dans Ghost of Tsushima et des éclairages vraiment excellents, Rise of the Ronin propose une technique datée. Des textures qui manquent de détails, et des villes cruellement vides, avec des bâtiments qui semblent juste être posés de manière aléatoire.

Image: jvmag

Les raccords entre certains modèles ne sont pas à la hauteur. Cerise sur le gâteau, l’aspect de l'eau semble sortir tout droit d’une ancienne génération. Au final, tout ceci n’est pas grave. Les développeurs de la Team Ninja ne sont pas des adeptes de la technique, et ce n’est pas ce qu’on leur demande. Si on fait abstraction de certains détails, le jeu est globalement agréable à l’œil bien que parfois un peu décevant malgré un jeu qui prône le Ray Tracing.

Le gameplay, le cœur de l’expérience

Si Rise of the Ronin a quelques lacunes, il place véritablement toutes ses forces dans son gameplay tout bonnement excellent. Les affrontements dynamiques ressemblent parfois à une danse parfaitement exécutée. Comme je l’ai cité plus haut, ici, vous n’êtes pas face à un Souls-like, mais attention tout de même, le secret d’un combat réussi se trouve dans les esquives et les contre-attaques.

Image: jvmag

Avec un peu de patience, vous allez apprendre les mouvements de vos ennemis, mais rien ne pourra remplacer de bons réflexes. Le jeu propose trois niveaux de difficulté. Pour ma part, j’ai pris le plus facile, ayant peur de me retrouver coincé. Au final, les combats sont bien dosés, quoique parfois un peu simples. Pour la suite de mon aventure, j’ai décidé de corser le challenge.

Un monde riche

Un futur classique du RPG? C’est possible, ou du moins Rise of the Ronin coche toutes les cases qu’il faut. Très riche, très varié, agréable à jouer, diablement satisfaisant à maîtriser, avec son énorme monde ouvert que vous allez pouvoir découvrir à cheval et ses dizaines d’armes différentes à dompter, voici une aventure de taille.

Image: jvmag

Après ces premières heures sur le jeu, j’ai quand même eu une impression de «trop» de choses partout. Des quêtes principales à secondaires, des menus beaucoup trop fournis aux armes qui regorgent de statistiques et de maîtrises à apprendre. Reste une bonne nouvelle: vous n’avez en aucun cas besoin de tout suivre à la lettre et j’ai pu véritablement me lancer à l’aventure avec ma manière de faire et de jouer. Avec beaucoup d’appréhension pour ce défi, je prends un malin plaisir à découper tous ceux qui se mettent sur mon passage pour retrouver ce que j’ai de plus cher.

Je vous donne rendez-vous le 21 mars pour mon test complet.