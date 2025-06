Un des stalkers de Taylor Swift a eu affaire à la justice

Il aurait pu l'assommer avec une bouteille en verre, ou pire. La justice a réagi: un des harceleurs de Taylor Swift a fait l'objet d'une ordonnance restrictive temporaire.



La star a un certain nombre de fans problématiques, dont des harceleurs.... Image: KEYSTONE

Taylor Swift a obtenu une ordonnance restrictive temporaire contre l'un de ses harceleurs présumés, rapportent plusieurs médias américains. L'homme, Brian Jason Wagner, 45 ans et originaire du Colorado, prétend également avoir eu un enfant avec la chanteuse.

Selon les documents du tribunal, Jason Wagner se serait rendu au domicile de Taylor Swift à Los Angeles à plusieurs reprises entre juillet 2024 et mai dernier. «J'ai été informée que Wagner a déclaré à plusieurs reprises qu'il vivait dans ma propriété (ce qui est faux)», affirme la pop star dans sa demande d'ordonnance restrictive, «qu'il a une relation avec moi (ce qui est faux), qu'il croit que je suis la mère de son enfant (ce qui est faux) et qu'il a besoin de me voir en personne. Tout cela ne correspond pas à la vérité et relève de la déréalisation».

Une bouteille en verre comme arme?

À une occasion, Jason Wagner aurait tenu une bouteille en verre qui, selon la pop star, aurait pu être utilisée comme une arme. «Ses visites, a-t-elle poursuivi, m'ont fait craindre pour ma sécurité et celle de ma famille».

Selon la décision de justice, l'homme doit se tenir à une distance d'au moins cent mètres de Taylor Swift et, lors de la prochaine audience, qui se tiendra le 30 juin, le juge pourrait accorder une interdiction permanente d'approcher. (dg/ats)