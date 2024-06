Vidéo: watson

Ce jeu vidéo légendaire va débarquer au cinéma

Grosse nouvelle pour les fans de Zelda, ils pourront découvrir le Royaume d'Hyrule pour la première fois au cinéma. Une grosse production d'Avi Arad réalisée par Wes Ball.

Les gamers et les fans de Zelda en particulier peuvent se réjouir. Nintendo et Sony ont conjointement annoncé ce mercredi 8 novembre la prochaine sortie d'un film en live action sur Legend of Zelda.

C'était une rumeur qui courait depuis des années que la prochaine sortie d'un film sur les aventures de Link, Zelda et Ganon. Et c'est maintenant officiel, comme on a pu le découvrir dans le tweet ci-dessous:

«J'ai travaillé sur un film la légende de Zelda depuis plusieurs années avec Avi Arad, qui a oeuvré sur de nombreux blockbusters» Miyamoto

On ne sait pour l'instant que peu de choses sur ce prochain film, si ce n'est qu'il sera cofinancé par Sony Picture et Nintendo, qu'il sera produit par Avi Arad à qui on doit de nombreux succès (Daredevil, Spider-Man 2, Ghost Rider ou encore Morbius pour ne citer qu'eux).

A la réalisation on retrouvera l'Américain Wes Ball, qui a initialement été formé aux effets spéciaux. Il a notamment dirigé l'ensemble de la trilogie Maze Runner qui a rapporté 948 millions de dollars, un succès commercial pour son premier gros projet solo. L'an prochain, un autre succès au box-office est annoncé avec le quatrième volet de la Planète des Singes qu'il réalisera également.

Autre élément qui ravira les fans de la saga: cette production sera réalisée en live action, soit tournée en images réelles, à contrario des images de synthèse ou animations.

Seule ombre au tableau, les fans devront attendre. Aucune date de sortie n'a en effet été annoncée et Nintendo a précisé qu'il faudra un certain temps pour le terminer.