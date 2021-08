Divertissement

Journée internationale

C'est la journée des gauchers: 7 fun facts sur ces êtres étonnants



C'est la journée des gauchers: 7 fun facts sur ces êtres étonnants

Les gauchers n'ont pas toujours la vie facile. Mais ils ont droit à une journée internationale (je le précise ici parce que ça rentrait pas dans le titre). Bref, bravo à eux.

Ces stars sont gauchères

Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont de gauche, ou gauches. Pardon. Voici une liste de stars gauchères: Oprah Winfrey, Barack Obama, Léonard De Vinci, Jimi Hendrix. Bon, il y a aussi Calogero dans le lot. Preuve qu'être habile du côté gauche n'est pas forcément un gage de réussite.

C'est... sinistre .

Plein d'expression tapent sur les gauchers: «passer l'arme à gauche», «avoir deux mains gauches» ou celui qu'on a déjà sorti: «être gauche». Selon l'Histoire avec un grand H, ce n'est pas juste parce qu'on n'aime pas les gauchers (d'ailleurs, mon frère est gaucher et il est super). C'est surtout parce que le mot vient du latin sinister (on dit la sinistra en italien). Donc sinistre. Donc on associe les trucs sinistres aux gauchers. Sorry.

Et ça, c'est le sinistros, le chien qui porte malheur dans Harry Potter. Y a pas de hasards.

"Mon pauvre chéri. Vous avez le sinistros". pic.twitter.com/ajwmv4TVH2 — Harry Potter France (@HPotter_France) June 22, 2020

Les gauchers sont riches !

Des économistes qui n'avaient que ça à foutre ont mené plusieurs études passionnantes sur nos amis les gauchers. Et les résultats sont quand même à relever: les hommes gauchers gagnent entre 13% et 21% (ça dépend des études) de plus que leurs camarades droitiers. Et les femmes? Rien. (Notons que les économistes qui mènent ce genre d'études sont des hommes.)

Un gaucher dans son habitat naturel.

Ils ont des objets spéciaux (pas que des ciseaux )

Les gauchers se sont tous déjà pris un vent de la part d'un objet pas adapté à leur spécialité. Mais il existe plein de trucs pour leur rendre la vie plus douce, et pas que des ciseaux. Genre des règles où le zéro est de l'autre côté, mais aussi (et surtout, j'ai envie de dire), des tire-bouchons qui tournent dans l'autre sens. Parce que ces êtres spéciaux ont le droit de picoler aussi.

Genre ça, c'est pas adapté.

Ils se multiplient

Les gauchers représentent entre 13% et 15% de la population mondiale, et la tendance est à la hausse. Mais c'est surtout parce qu'aujourd'hui, ces êtres étonnants ne sont plus martyrisés (enfin ça dépend où...). Donc il y a moins de gauchers qu'on force à devenir droitiers. Bon, après, il y a aussi les faux gauchers, genre Rafael Nadal, qui est droitier SAUF en tennis (et comme le mec est tennisman, bon...). Eux, ils font foirer les statistiques. Bravo Rafa, je te dis pas vamos.

Rafa joue au tennis de la main gauche, écrit de la main droite, et se coiffe avec les pieds.

Beaucoup de chevaux sont gauchers

En tout cas, comparé aux humains. Des chercheurs irlandais ont analysé 219 chevaux de course et ont constaté que 95 chevaux étaient droitiers, pour 104 gauchers et 20 ambidextres. Ce serait lié à l'implantation de leurs mèches, en haut des yeux, qui aurait un lien avec l'asymétrie des hémisphères cérébraux. (Moi non plus, j'ai pas compris, notons juste que les gauchers et droitiers chez les chevaux sont fifty-fifty.)

Ne cliquez pas sur play ou vous aurez cette chanson dans la tête toute la journée.

Ils vivent moins longtemps

Des chercheurs ont étudié les décès de 1000 personnes en Californie. Et il en ressort que les droitiers vivent en moyenne jusqu'à 75 ans, tandis que les gauchers meurent autour de 66 ans. Mais pas de panique: j'ai trouvé cette info dans un article du New York Times datant de 1991. Depuis, l'espérance de vie a dû augmenter un peu. Un petit peu... Non? Allez, pleurez pas les gauchers, vous vivez moins vieux mais vous êtes super.

Elles, elles sont pas gauchères. Juste... gauches.

