Le Chant du Gros dévoile son programme et la date d'ouverture de la billeterie

Les spectateurs pourront écouter samedi soir Patrick Fiori, Slimane ou, dans un autre registre, les soeurs Camille et Julie Berthollet. L'année dernière, plus 42 000 spectateurs avaient fait le déplacement pour Le Noirmont.

Vendredi, le Chant du Gros accueillera Pascal Obispo pour sa tournée d'anniversaire marquant ses 30 ans de carrière. Autres artistes français à se produire vendredi soir, le rappeur Joey Starr et l'auteur-compositeur Saez.

Le festival s'ouvrira jeudi avec le groupe corse I Muvrini. Cette même soirée verra monter sur scène Francis Cabrel et le chanteur-accordéoniste français Claudio Capéo. Le rap sera aussi bien présent avec Hugo TSR et le Jurassien Sim's.

Plus de «Divertissement»

La 32ᵉ édition du Chant du Gros, du 5 au 7 septembre au Noirmont, dans le Jura, propose une variété de styles musicaux avec des artistes tels que Francis Cabrel et Joey Starr.

«Mario vs. Donkey Kong» est de retour et vous allez adorer

«J'ai oublié le préservatif!» On a fouillé les sacs de Paléo

Il gagne un détecteur de métaux lors d'une tombola et touche le jackpot

Les plus lus

Un requin tueur dans la Seine durant les JO? Netflix a osé

Sous la Seine, film franco-belge, sortira le 5 juin sur Netflix. Voici tout ce que l'on sait sur ce probable futur chef-d'œuvre du septième art.

L'idée peut paraître saugrenue (pour ne pas dire débile) mais comme le rappelle la bande-annonce sortie ce mardi 9 avril, il y a déjà eu un béluga et une orque dans la Seine. Alors pourquoi pas un requin? Et pas n'importe quel squale, un requin blanc, de préférence très agressif, furtif et assoiffé de sang humain. Ça tombe bien puisque ce requin blanc arrive pile-poil durant les championnats du monde de triathlon organisés pour la première fois sur la Seine. Merci pour le clin d'oeil aux JO.