On a discuté avec Zoë Më: «je me rends compte de ma chance chaque matin»

Zoë Më sort un nouveau single intitulé Millions de mois et se produira sur scène dans de nombreux festivals cet été. Près de trois mois après l'Eurovision, elle revient sur son aventure et sur ses projets.

Le grand public la connaît comme la représentante suisse à l'Euro, après le titre Voyage, Zoë Më poursuit sa carrière en présentant son dernier single intitulé «Un million de mois». La Fribourgeoise nous raconte cette période qui a changé sa vie et ses projets. Entretien.

Zoë Më, vous avez présenté votre nouveau single le 4 juillet, soit près de deux mois après l'Eurovision, vous ne vous êtes pas reposée entre-temps?

Alors, pas vraiment. Je suis restée en Suisse depuis l'Eurovision, j'ai pris un jour de congé juste après la finale et j'ai enchaîné tout de suite en préparant ma chanson Voyage en duo avec Louane👇🏽.



J'ai écrit aussi des arrangements pour mes concerts de cet été et je n'ai pas fait de pause. Il y a quelques jours seulement, je suis retournée à ma vie quotidienne, sans avoir de chanson à préparer, je conduisais et, tout à coup, je me suis dit «Ah tiens, il y a quelques mois, j'étais sur la scène de l'Eurovision», cela m'a fait rire.

Vous avez donc préparé votre nouveau single juste après le concours?

J'avais déjà écrit la chanson Millions de mois avant l'Eurovision, il y une année durant un camp d'écriture de la SUISA. Puis, il y eu l'Eurovision et la chanson a été mise en pause, il a fallu la terminer avec un producteur et tourner le clip par la suite.



Justement, cette chanson est très mélancolique, vous évoquez le deuil et les souvenirs, elle ressemble à Voyage en matière de style et d'atmosphère. C'est le registre qui vous correspond?

Je dédie la chanson à un ami qui me manque beaucoup et j'ai voulu tourner le clip à la Sarine à Fribourg, car c'est un endroit que j'affectionne particulièrement et qui me fait penser à lui. Concernant mon registre, si l'on écoute toute les chansons que j'ai écrites jusqu'à présent, on remarque que mon style est varié. Au début, j'ai fait des chansons très pop. Aujourd'hui, c'est plus intimiste et sobre avec Voyage et Millions de mois, mais j'encourage le public à me suivre car je n'aime pas être cantonnée à un registre.



Votre clip Millions de mois est tourné en plan fixe, c'est une image presque statique, comme une photo. Pourquoi avoir choisi cette scénographie?

Ce n'est pas vraiment un clip, mais un visualizer, une vidéo plus simple qui doit mettre en avant la musique, mais qui ne raconte pas forcément d'histoire. Il y a un côté figé, mais c'est tout à fait assumé. Je m'inspire des tableaux pour mettre en scène mes chansons.

«J'essaie toujours de produire quelque chose de très pictural à l'image»

Je fais la même chose avec les pochettes de mes chansons. D'ailleurs pour l'interprétation de Voyage sur la scène de l'Eurovision, c'était la même idée, un plan fixe où la musique prend toute sa place.



Je n'ai même pas besoin de transition, l'Eurovision, est-ce un sujet que vous aimez évoquer, ou vous en avez un peu ras-le-bol?

J'aime bien parler de l'Eurovision car c'est quelque chose qui fait partie de moi et dont je suis fière. C'est un souvenir toujours vif dans mon esprit. Je suis très contente de ce que l'Eurovision m'a apporté, aujourd'hui mon travail c'est de faire de la musique et je me rends compte de ma chance chaque matin.



Vous avez un grand sourire en évoquant cet événement...

Oui, c'est quelque chose de merveilleux.



On rappelle que le jury a classé la chanson Voyage dans le top 3, mais le public lui a donné 0 point. Est-ce que cela vous a étonnée et remise un peu en question?

Je savais que cette chanson allait avoir plus de points venant du jury que du public, mais au moment de l'annonce du zéro point du public, j'ai été très surprise.

«Au-delà de l'étonnement, cela ne m'a pas affecté négativement»

J'avais reçu tellement d'affection et de soutien du public lors de la diffusion de la chanson et tout au long du concours que j'en garde un excellent souvenir.

Vous n'avez donc pas été déçue par ce 0 point du public?

Non.

«J'ai fait l'Eurovision pour donner le meilleur de moi-même et j'étais contente de ma performance sur scène»

J'aurais été déçue si j'avais estimé avoir raté cette performance, mais ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, si on regarde le nombre de streams de la chanson Voyage et que l'on compare avec la chanson israélienne qui a eu le plus de points du public à l'Eurovision, on constate que Voyage a beaucoup plus de vues, donc le public a aimé la chanson et j'en suis très fière.

Vous remontez sur scène cet été, notamment au festival de Locarno et à l'OpenAir de Zurich au mois d'août. A part votre nouveau single et Voyage, quelles chansons allez-vous interpréter devant le public?

Je vais chanter bien entendu des titres de mon EP de 2024 intitulé Dorienne Gris, il y aura une place aussi pour mon nouveau single. En automne 2025 je ferai une tournée de clubs en Suisse où, pour la première fois, je serai la tête d'affiche. D'ici là, il y aura aussi beaucoup de nouvelles chansons.



Ouvrons une parenthèse Euro 2025. Je voulais savoir ce que vous avez pensé de l'utilisation de votre chanson Voyage par l'équipe de football féminine espagnole.

J'ai été très surpris, comme je vous l'avais dit, c'était totalement inattendu. J'ai beaucoup de fans espagnols qui me demandent de venir chanter chez eux, mais cette histoire d'équipe nationale m'a beaucoup étonnée et cela m'a fait très plaisir.



Avez-vous des possibilités pour vous produire à l'étranger?

Je pense que la communauté Eurovision aimerait que je me produise à l'étranger, mais au final, il faut avoir du public pour organiser des concerts et je ne me vois pas le faire toute seule. Je pense qu'il faut avoir des partenaires pour préparer une tournée solide, mais j'y travaille.