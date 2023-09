Cette position sexuelle est confortable

Ils ont vu le film le plus attendu de l'année et voici leur avis

Djoko n'a pas besoin de raquette pour jouer

Durant l'événement annuel de tennis dédié aux enfants en ouverture de l'US Open, Novak Djokovic a fait preuve de pas mal d'autodérision en jouant avec divers objets.

L' US Open se déroule actuellement à New York, le quatrième tournoi du Grand Chelem de l'année. En marge de l'événement, on trouve le « Arthur Ashe Kid’s Day », un traditionnel match dédié aux enfants qui marque la grande ouverture de l’US Open. L'événement, qui existe depuis 1993, rend hommage au joueur de tennis américain Arthur Ashe et son engagement inébranlable en faveur des jeunes.