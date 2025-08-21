L'humoriste romand Yacine Nemra se lance avec son premier spectacle

Yacine Nemra est connu pour ses chroniques sur Couleur3. Image: montage watson

Cet humoriste est faible, mais surtout très drôle

Passé par les ondes et les sketchs de Couleur3, l'humoriste Yacine Nemra se lance sur les planches romandes avec un spectacle introspectif aussi drôle que touchant.

Dans Yacine Nemra est faible, tout commence par une enfance heureuse, où le jeune Yacine se croit un génie, un élu destiné à accomplir de grandes choses. Il le sait, car on ne cesse de lui répéter qu’il est spécial. Cet enfant hors norme est capable de lire le journal à trois ans et il est doté d'un savoir encyclopédique qui lui permet notamment de classer toutes les races de chiens. Avec un tel potentiel, il se voit sur des rails qui vont le propulser vers la gloire et l’avenir radieux dans lequel il est censé marquer l’Histoire.



Sauf que ses ambitions de devenir Luke Skywalker, Zinédine Zidane ou Guy Parmelin vont se heurter à un mur : celui de la réalité. En grandissant, Yacine va tomber du haut de sa mégalomanie. Non seulement il est devenu un mec normal, mais, il doit, en plus, composer avec de l’anxiété, une maladie du côlon, et ses talents pour tout réussir du premier coup se révèlent, en pratique, assez limités.



Image: Eloi Henriod

De cette descente vers la désillusion et la dépression est né Yacine Nemra est faible, un spectacle intimiste qui s’éloigne des clichés du stand-up pour offrir une introspection sincère, en compagnie de son micro facétieux André (oui, un micro avec des yeux), qui ne manque jamais de lui lancer des vannes cinglantes à la moindre occasion.

Cette histoire de résilience commence par un générique épique et chanté à la gloire de l'humoriste, semblant tout droit sortir d'un dessin animé du Club Dorothée. Le ton est donné: Yacine Nemra est un zinzin mégalo. Ce récit autobiographique va, pendant une heure, mêler moments de vie authentiques et réalisations improbables, comme «j'aurais voulu être Hitler… mais en gentil».

Un spectacle en tournée

Après le crash-test de son premier spectacle au Bar Club ABC de Lausanne, dans le cadre de la Quinzaine du Stand-up du Théâtre Boulimie en mars dernier, l’humoriste lausannois a également eu l’honneur de se produire au festival Morges-sous-Rire en juin. Désormais sûre de lui, Yacine s’apprête à écumer les salles romandes ce deuxième semestre: il débute dès ce jeudi 21 août au Théâtre de l’Orangerie de Genève qui affiche complet, avant de se produire à Neuchâtel le 3 et 4 septembre prochain, à Fribourg en octobre et à Vevey en novembre.

Yacine Nemra au Bar Club ABC de Lausanne en mars dernier. Image: instagram.com/yacinenemra/

L'un des visages romands de l'humour

Vous ne connaissez peut-être pas Yacine Nemra, mais vous l’avez sûrement déjà vu ou entendu sur les ondes et les réseaux de la RTS. Humoriste sur Couleur3 dans l’émission Les Bras Cassés, il y signe notamment sa chronique récurrente Le Saviez-vous?, remplie d’anecdotes absurdes. On le retrouve également dans l’émission sportive 3ème mi-temps, qu’il co-anime, ainsi que dans l’émission culturelle Vertigo sur La Première.

Yacine est également comédien, formé à l’improvisation théâtrale, la même discipline que l’hilarant Blaise Bersinger, avec qui il a fait ses armes depuis sa tendre enfance. De ses expériences au sein de la famille Couleur3 est née en 2021 la pièce de théâtre Les Gens Meurent, coécrite avec ses acolytes Yann Marguet, Julien Doquin de St-Preux, Blaise Bersinger et Valérie Paccaud. Ensemble, ils ont aussi participé à la réalisation des trois saisons de la très drôle série à sketches Bon ben voilà pour la RTS.

Le comédien et humoriste de 35 ans est aussi un homme de l'ombre, puisqu'il fait également office de co-auteur pour Yann Marguet dans ses chroniques Vivement qu’on crève pour l'émission Quotidien sur TMC, l’autre grand talent helvétique qui fait désormais rire la France. Et de talents, Yacine n'en manque pas autour de lui. Pour son propre spectacle, l'humoriste a pu compter sur des pointures telles que la comédienne Tiphanie Bovay-Klameth à la mise en scène, ou encore son homologue Thomas Wiesel pour l'aider à écrire les répliques acerbes d'André, son micro farceur.

Mais le véritable diamant de ce seul en scène reste son créateur et interprète, qui, dans une transparence totale, nous révèle ses failles avec humour et simplicité, jusqu’à devenir profondément touchant. Une prouesse rare dans l’humour, lorsqu’il s’agit de susciter de véritables émotions, de celles qui rendent les yeux humides. C'est notamment le cas lorsqu’il évoque sa dépression, qu’il tente de soulager au whisky avant de découvrir la thérapie. Des crises existentielles auxquelles chacun d’entre nous peut être confronté un jour ou l’autre.

«Je n’ai ni Oscar ni prix Nobel, et je me demande parfois si je ne suis pas en train de rater le film de ma vie. Ou si l'acteur principal n'a pas été mal choisi. Merde» Yacine Nemra

On rit de lui, mais on rit surtout avec lui lorsqu'il nous parle de sa diverticulose du côlon, une maladie par laquelle on «chie du sang» et qui a failli le tuer «le cul à l'air». De cette autodérision nait forcément l'empathie, notamment lorsqu’il ouvre sa chemise pour nous montrer ses cicatrices (c'est une métaphore si jamais, il garde ses vêtements tout du long).

Yacine Nemra n’a peut-être pas sauvé le monde ni conquis Broadway, mais il a vaincu ses démons, il est monté sur scène, s’est mis à nu, et il nous a fait rire. À une époque où le masculinisme grimpe en flèche, où le besoin de paraître n’a jamais été aussi fort, et où chaque parent voit en son enfant un être exceptionnel, Yacine nous rappelle, avec toute la folie qui le caractérise, qu'être vulnérable, c'est être humain et que ce sont dans les petits riens que se cachent les grandes choses. Et pour cela, on ne peut que lui être reconnaissant.

«Yacine Nemra est faible» sera au Théâtre de l'Orangerie de Genève le 21 août, à Neuchâtel au Tais-Toi Théâtre le 12 et 13 septembre, au Nouveau Monde de Fribourg le 3 octobre et au Théâtre de la Grenette de Vevey du 5 au 8 novembre 2025.