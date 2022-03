Le rappeur et entrepreneur Kanye West, à gauche, et la chanteuse pop Taylor Swift, à droite. Image: twitter

Après Taylor Swift, une uni américaine propose d'étudier... Kanye West

Celui qui se fait désormais appeler «Ye» va avoir un véritable cours de niveau universitaire dédié à sa personne, aux Etats-Unis. On imagine bien l'artiste s'inscrire à des études sur... lui-même!

Indépendamment de toutes les «conneries» qu'il a faites ces derniers temps, le rappeur Kanye West, alias Ye, est incontestablement l'une des célébrités les plus influentes et les plus complexes qui n'ait jamais existé. Il est donc logique que l'université Concordia, aux Etats-Unis, propose un cours complet sur le rappeur ultra controversé.

D'ailleurs, voici le dernier épisode du divorce mouvementé de «KimYe»: People Pete Davidson à Kanye West: «Je suis au lit avec ta femme» de Margaux Habert

Dans la foulée du documentaire en trois parties de Netflix sur Jeen-Yuhs, le MC et professeur Yassin «Narcy» Alsalman enseigne un cours intitulé «Kanye vs Ye: Genius by Design», (Kanye contre Ye: génie par design) qui couvrira tout, des débuts de Ye en tant que producteur naissant de Chicago à son statut actuel d'artiste le plus controversé de la culture pop.

Pour ceux qui vivent dans une grotte: Série Kanye West plus humain que jamais dans un docu Netflix de Sven Papaux

Mais le cours ne concerne pas seulement Ye lui-même, selon l'annonce du professeur Alsalman sur Instagram, puisqu'il est principalement axé sur les thèmes de «la communauté, la créativité, la responsabilité, la responsabilisation, la célébrité et la santé mentale, les rêves et les cauchemars - et plus important encore, l'accomplissement de soi», selon Paper magazine.

«Ce cours dissèque l'art, le design, la musique, la célébrité et les impacts culturels de Ye à l'ère de l'information. Incontestablement une figure problématique, Kanye West, ou Ye, est aussi un expert de toutes les industries créatives qu'il a touchées. En utilisant les albums de Kanye comme des lentilles culturelles, artistiques et personnelles, ce cours étudie l'évolution de son génie et explore les concepts de "dissonance kanyetive" - les natures et contextes uniques, complexes et controversés de l'ensemble de l'œuvre de Kanye West.» La description du cours de la Concordia University

«Mister West» - dont le cours est limité à 200 étudiants - n'est pas la seule célébrité à apparaître dans un programme universitaire. Il rejoint ainsi ainsi les cours au sujet de Frank Ocean de l'UC Berkeley et celui sur la chanteuse pop Taylor Swift à la prestigieuse NYU, comme le rapporte le Wall Street Journal. D'ailleurs, la querelle de longue date entre Taylor et Kanye devrait certainement faire couler beaucoup d'encre dans le monde académique.