La venue de Kanye West a sonné le glas du festival Rubicon, en Slovaquie. Image: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kanye West a éteint un festival européen

Le festival Rubicon devait accueillir Kanye West pour son unique date européenne. Mais l'événement slovaque ne se tiendra pas, après avoir essuyé des annulations d'artistes et des désistements de partenaires. La cause n'est autre que le rappeur américain.

Roi de la controverse et icône du hip-hop, Kanye West est peut-être l'un des artistes les plus sulfureux de sa génération. Malgré le talent évident, sa patte géniale, à force d'embrasser scandale sur scandale, le génie s'est transformé en démon. «Un musicien brillant autrefois, West est aujourd'hui un idiot», écrivait le magazine Rolling Stone.

Ye traîne désormais ses boulets et le programmer relève de la mission épineuse - voire impossible.

Le festival Rubicon, qui devait se tenir du 18 au 20 juillet, en a fait l'amère expérience. Après ce coup de comm' gigantesque, c'est la case douche froide, ou glaciale qui vient arroser la direction du festival. Liberté d'expression ou pas, Kanye West n'est pas le bienvenu à Bratislava, en Slovaquie, lieu où il devait se produire.

Et dans son sillage, la manifestation a carrément passé son tour pour 2025, après une multiplication de désistements. Au moyen d'un communiqué, les organisateurs ont annoncé l'annulation pure et simple du festival, vu l'ampleur du scandale engendré par la potentielle venue de Kanye West.

«C'est avec regret que nous vous annonçons que le Rubicon Festival n'aura pas lieu cette année» Le festival Rubicon sur Instagram.

Ils se sont ensuite expliqués sur cette annulation, prétextant que la tenue de la manifestation ne pouvait se faire dans de bonnes conditions.

«Ce n'était pas une décision facile. En raison de la pression médiatique et du retrait de plusieurs artistes et partenaires, nous n'avons pas pu livrer le festival au standard de qualité que vous méritez.» Le Rubicon sur sa page Instagram.

En Slovaquie, plus de 3000 personnes ont signé une pétition contre la venue de l'artiste américain; deux associations lui reprochant d'avoir ouvertement adhéré à l'idéologie nazie.

Son récent morceau à la gloire d'Hitler ou encore son soutien à Diddy (saupoudré d'un morceau en duo avec Sean Combs, son fils) ont peut-être asséné le coup de grâce aux organisateurs.

Personne ne pourra festoyer à Bratislava et aucun artiste ne pourra non plus se produire, pas même Offset, Sheck Wes ou encore Ken Carson qui étaient annoncés au programme.

Oui, Kanye West a coulé un festival à lui tout seul.