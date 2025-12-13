Même la série Family Guy s'y met: c'est la saison des films de Noël. Image: disney

7 nouveaux films qui vous mettront dans l'ambiance de Noël

De la comédie romantique au film d'horreur, la thématique inspire les studios et les plateformes. Voici une sélection de films tous neufs et dans le thème.

Plus de «Divertissement»

Un peu de kitsch pendant la période de Noël, cela ne fait jamais de mal, non? Bon, pour ceux qui ne sont vraiment pas fans, cette sélection propose aussi quelques films moins gnangnans...

Si vous cherchez encore un film pour vous mettre dans l’ambiance de Noël et que vous souhaitez découvrir quelque chose de nouveau plutôt que de revoir les classiques, vous êtes au bon endroit.

Vous pouvez voir les nouveautés suivantes en streaming ou au cinéma durant le mois de décembre.

Champagne Problems

Sydney se rend en France au nom de son entreprise pour y acquérir une maison de champagne. À Paris, elle rencontre le séduisant Henri, avec qui elle part en rendez-vous, pour découvrir, le lendemain, qu’il est en réalité le fils du propriétaire de la maison de champagne. Et Henri refuse catégoriquement que l’affaire familiale tombe entre les mains d’un grand groupe.

Disponible

Depuis le 19 novembre sur Netflix

Trailer

Goodbye June

Quatre frères et sœurs se réunissent peu avant Noël, car l’état de santé de leur mère (incarnée par Helen Mirren) s’est soudain aggravé.

Pour cette famille chaotique, c’est une période éprouvante, mais la mère, vive et déterminée, organise ses derniers jours selon ses propres règles, avec beaucoup d’humour et une franchise totale.

Goodbye June est le premier film réalisé par Kate Winslet.

Disponible

Dès le 24 décembre sur Netflix

A Very Jonas Christmas Movie

La tournée européenne des Jonas Brothers terminée, ces derniers s’apprêtent à rentrer chez eux pour les fêtes.

Mais lorsque leur vol est annulé, Joe, Kevin et Nick se lancent dans une véritable course contre la montre pour réussir à arriver à temps. Des aventures plus rocambolesques les unes que les autres les attendent en chemin.

Disponible

Depuis le 14 novembre sur Disney Plus

Family Guy «Christmas Special» 2025

Ceux qui n’aiment pas les films de Noël trop kitsch sont ici au bon endroit. Cet épisode special de Family Guy se moque précisément de ce genre des comédies romantiques qui inondent nos écrans en cette saison.

Dans cette parodie, Lois est une cadre ambitieuse qui se rend dans la petite ville de Townsville afin de voler pour son patron une recette familiale primée, jalousement gardée par le boulanger Peter.

Disponible

Depuis le 28 novembre sur Disney Plus

Silent Night, Deadly Night (Douce nuit, sanglante nuit)

Le plot promet. Alors que Billy avait 5 ans, il a assisté impuissant au meurtre de ses parents par un homme déguisé en Père Noël.

Les années ont passé, mais le traumatisme est resté, et Billy se transforme à son tour en tueur implacable. À Noël, il punit à la hache ceux qu’il considère comme «désobéissants».

Disponible

Dès le 12 décembre au cinéma.

Un ex pour Noël

Vous vous souvenez d'Alicia Silverstone? Elle incarne ici Kate, une femme tout juste divorcée qui souhaite préserver l’esprit de famille pour Noël.

Mais lorsque son ex présente sa nouvelle compagne plus jeune, et lui annonce qu’il souhaite l’amener à la fête de Noël, Kate décide de tout faire pour le rendre jaloux. Elle se cherche alors, elle aussi, un petit ami plus jeune, ce qui ne fait qu’ajouter au chaos.

Disponible

Depuis le 12 novembre sur Netflix

Joyeux Noël, Maman!

Dans sa famille, Claire (Michelle Pfeiffer) est celle sur qui repose toute la mécanique de Noël. C'est elle qui achète tous les cadeaux, qui sait exactement qui doit être où et quand, et prépare à elle seule l’intégralité du repas de fête.

Jusqu’au jour où elle n’en peut plus. Claire monte dans sa voiture et s’en va. Au fil de ce road trip improvisé, cette mère et épouse découvre ce que signifie mettre, pour une fois, ses besoins avant ceux des autres.

Disponible

Depuis le 3 décembre sur Amazon Prime Video

(cmu)

Du Noël, encore du Noël 👇🏼

On a hésité... 1 / 28 20 stars et leurs photos de Noël, de la magie et du cringe Les stars ont fêté Noël... à leur façon. Le thème n'était pas «être chic» cette année. source: instagram