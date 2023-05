«C'est abusé cette année» Cette épreuve de Koh-Lanta est particulièrement trash

Hier soir, les courageux qui ont regardé Koh-Lanta Le Feu Sacré (c'est long avec les pubs) ont retrouvé une étape mythique: la dégustation. Et c'était vraiment dég' à regarder.

Plus de «Divertissement»

Le douzième épisode était particulièrement gore. Valait mieux avoir l'estomac bien accroché en regardant Koh-Lanta ce mardi soir. Ah oui, j'oubliais....

Cet article est rempli de spoilers⚠️⚠️⚠️

L'émission s'est ouverte sur la redoutable épreuve de la dégustation. Au menu: vers de cocotier (vivants) suivi de sa chair de coquillage et de son scorpion croustillant. Pour finir sur une note... audacieuse: un œil de poisson. Et c'est justement ce mets qui a retourné l'estomac des candidats (et accessoirement des téléspectateurs). Il n'a pas été précisé par Denis Brogniart quel type de poisson il s'agissait, mais vu la taille, on était plus sur un œil de mérou géant que de loup de mer.

Bon appétit, bien sûr! capture d'écran twitter

Le truc était si gigantesque qu'il était impossible de le gober tout rond. Les candidats ont dû croquer dedans à pleines dents faisant couler du sang et d'autres liquides non identifiés. A l'intérieur, il y avait aussi du cartilage, rendant cette délicatesse à la fois juteuse et croquante.

Clémence devant nous hier soir:

Nous devant Clémence hier soir:

Tous les aventuriers n'ont pas mangé l'œil, mais plusieurs d'entre eux étaient à deux doigts de vomir. Esteban, l'aventurier au charisme d'un mollusque et au courage d'un bernard-l'hermite, a été incapable de terminer sa chair de coquillage, s'excusant entre deux vomitos dans sa bouche. Quentin, malgré quelques relents, a tout bouffé comme un ado qui s'envoie un Subway après avoir fumé trop de pétards.

Les destins liés et un twist que personne n'avait vu venir

C'était également l'épisode des destins liés, l'un des meilleurs de l'émission, puisque très souvent, deux personnes qui se détestent se retrouvent ensemble et doivent avancer main dans la main. C'est le cas de Clémence et Esteban. Esteban n'a rien contre sa partenaire, mais elle, par contre...

Cet épisode est probablement le plus rempli de rebondissements de la saison. En plus des trucs gluants à bouffer et des destins liés, l'émission s'est terminé sur un twist que personne n'avait vu venir... le retour du panneau. Clémence et Esteban ayant été éliminés, Denis Broginart a éteint leurs flambeaux en répétant comme à chaque fois cette phrase mythique: «Les aventuriers ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable!» Deux minutes, plus tard, le binôme se retrouve devant un panneau de la seconde chance, preuve que la sentence n'est pas si irrévocable que ça.

Esteban à deux doigts de PAS faire demi-tour. twitter

Il faudra patienter jusqu'à mardi prochain pour découvrir ce qui attend Clémence et Esteban.

Et sinon, y a cette émission de survie qui est bien plus badass😅

Après les yeux de poissons, voici 26 plats préparés par des criminels culinaires🤢

1 / 29 26 abominables plats préparés par des criminels culinaires

On a mis au défi le candidat fribourgeois de la saison 2022: