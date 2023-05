Leur rêve commun de larguer leur femme respective et de partir au bout du monde boire des caïpirinhas s'est effondré. capture d'écran

Koh-Lanta: «C'est un désastre»

Hier soir, on a assisté au plus gros coup de poker de l'histoire de Koh-Lanta. Et désormais, on connaît les quatre finalistes qui iront à l'orientation.

Attention les fragiles, cet article est rempli de spoilers Donc si vous êtes comme mon chef Fabien et que vous regardez Koh-Lanta le vendredi en replay, quittez tout de suite cet article, c'est un ordre.

Mais quelle masterclass! Hier soir, 23 heures et des poussières (ressenti 2 heures du matin), on ne pouvait qu'avoir des étoiles dans les yeux en assistant à la stratégie de l'espace de des deux filles restantes dans Koh-Lanta, Le Feu Sacré.

La reine Tania s'est offert la dernière place sur l'épreuve d'immunité et a même pris le loisir d'écrire son nom, pour du beurre, sur un bulletin dans l'urne, sachant pertinemment qu'elle ne serait pas éliminée puisqu'elle avait un collier d'immunité dans son sac.

De retour sur le camp, Tania et Julie se sont transformées en Minus et Cortex, prêtes à conquérir le monde et surtout, à retourner la stratégie des garçons qui consiste depuis le début à évincer les filles. Mais trois garçons avec un vote noir contre deux filles, les calculs sont pas bons Kévin.

Comment renverser la vapeur? Minus et Cortex ont eu une idée de génie: faire croire que c'était Julie qui avait le collier d'immunité pour que tous les votes des garçons soient dirigés vers Tania. Avec un tel coup de poker, Minus et Cortex arriveraient à éliminer un garçon, Quentin. Pourquoi Quentin? Parce que Frédéric a remporté l'immunité et que contrairement à Quentin, Nicolas n'est pas maudit. Tôt ou tard, le karma allait se retourner contre celui qui dit être protégé par une bonne étoile depuis le début du jeu. Tania lui a offert son courrier et pour la remercier, il a voté deux fois contre elle. Tania arrive deuxième à l'épreuve d'immunité, Quentin la snobe et choisit son BFF Frédéric pour partager la récompense. Au bout d'un moment, la rouetourne tourne, comme dirait ce grand philosophe Franck Ribéry.

Tania et Julie l'avaient prévu, les garçons ont voté en bloc contre Tania et voici la réaction de Quentin en découvrant le pot aux roses.

En réalisant la supercherie et alors que Frédéric a l'air d'avoir fait un error 404 dans son cerveau, Quentin balance: «C'est un désastre, être éliminé à ce stade du jeu, c'est la pire des choses qui pouvait m'arriver» avant de reconnaître que c'était bien joué. Eh oui, Quentin a voté 86 fois contre Tania et n'arrive pas à la sortir. Par contre, Tania vote une fois contre Quentin et le fait éliminer.

Tania ne gagnera sûrement sous aucune configuration, mais ça, c'est sa victoire de Koh-Lanta. Elle se retrouve donc face à Nicolas, Julie et Frédéric à l'orientation qui aura lieu la semaine prochaine.

