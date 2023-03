Gros soutien, ça fait plaisir. Image: image: capture d'écran TF1 / watson

J'ai pas vu Koh-Lanta, mais je vous résume l'épisode 2 grâce à Twitter

Pendant que la secte des adorateurs de Koh-Lanta se donne rendez-vous les mardis soirs sur TF1 (et sur Twitter pour bitcher), moi, je nourris mon cerveau ailleurs. Mais le mercredi, c'est quand même bibi qui s'y colle pour vous raconter ça grâce aux Twittos en folie. Joie. Allez, c'est parti!

Oui, c'est un concept Puisque les aficionados ont déjà vu l'épisode et que ceux qui s'en foutent... s'en foutent, on a décidé de vous résumer les épisodes de cette émission qui dure depuis 147 ans sur TF1 d'une autre façon: grâce à Twitter, qui m'épargne de devoir rester cloîtrée chez moi, à manger de la pub et du sable par procuration tous les mardis. Merci Twitter <3

Aahh, j'ai bien dormi! Une soupe, un livre (OK, un film), au dodo tôt, et me voilà fraîche comme une truite d'eau douce ce matin. Ce qui n'est pas le cas de mes collègues qui ont maté Koh-Lanta hier soir. Ils ont des cernes plus grands que celles des «aventuriers».

De braves cadres sup' parisiens qui ont vendu leur mère pour aller crever sur une île à l'autre bout de la Terre tandis qu'on attend de leurs corps desséchés et déshydratés d'effectuer trois Spartan Race par jour sous un soleil de plomb. Yay! Il y a une catégorie sur les sites pornos pour ces gens, ça s'appelle le sadomasochisme.

Allez, on file sur Twitter découvrir les dingueries qui se sont produites durant ce deuxième épisode de Koh-Lanta: Le Feu Sacré (ou The Holy Flamme, j'sais pas).

Euuuh attention, c'est poison , ça

Voir des gens manger des fruits empoisonnés? C'est apparemment ce qui a tenu Twitter en haleine. Des pauvres candidats qui s'empoisonnent sous le regard bienveillant de la prod.

Si j'expliquais à un psy que j'adore voir des gens frôler la mort en mangeant de la mort au rat, il me passerait direct la camisole, mais quand c'est mis en scène à la télé, ça va. Cool.

...

Je veux pas dire, mais on crie à la maltraitance animale pour moins que ça.

Les gens que ça excite, vous voulez en parler?

Trahison ou QI négatif , j'hésite

La twittosphère s'est aussi emballée pour des histoires pas très nettes. Mais j'ai pas compris si les candidats incriminés étaient de fins stratèges ou de gros teubés. Dans le doute, voici une théorie aussi bancale que l'empathie de Denis Brogniart quand les types se fracassent dans la boue durant les épreuves d'Intervilles de Koh-Lanta: certains candidats sont mi-cons, mi-génies.

Balancer que quelqu'un a balancé, c'est être une double balance, ou au contraire, ça s'annule?

Là, il y a quelqu'un qui tente la stratégie de se faire passer pour le teubé de l'aventure pour qu'on ne repère pas que c'est un génie. Ou alors il est vraiment teubé.

La boule noire, c'est pas dans Motus? J'comprends rien.

Elle, je sais pas ce qui lui vaut un tel tacle, mais les punchlines façon «t'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir» sont superbes. Je sais pas ce qu'on lui reproche, c'est gratuit.

Si même Denis te manque de respect...

Les jaunes , cette équipe de bras cassés

Ils ont testé l'empoisonnement collectif, mais à voir les réactions sur Twitter, ça n'est pas la seule raison qui fait d'eux l'équipe des losers de cette 147e saison. Aucune cohésion de groupe, ça se gueule dessus, ça joue perso. On dirait le PSG.

Ah, c'est récurrent en plus! Dinguerie.

Ils ont gagné quand même?!?!?

Ahh...? Je comprends R.

... Bien.

J'ai décidément rien capté, mais visiblement, les Twittos aiment bien passer leurs mardis soirs ensemble, un œil sur TF1, un autre sur la Toile, pour mater des fins stratèges manger du poison en s'engueulant pour des colliers d'immunité.

Koh-Lanta, c'est vraiment un concept. Allez, à mercredi prochain pour de nouvelles aventures, entre tourista et trahisons!