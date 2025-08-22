Voici le nouveau jeu des créateurs de The Witcher 3

Dans The Blood of Dawnwalker, vous incarnez un personnage mi-humain, mi-vampire. Image: Rebel Wolves

Présent à Gamescom, Konrad Tomaszkiewicz, l'ex-directeur de The Witcher 3: Wild Hunt, propose du sang neuf avec The Blood of Dawnwalker, un action-RPG narratif en monde ouvert.

Après le succès mondial du jeu vidéo The Witcher 3, vendu à plus de 60 millions d'exemplaires, le développeur polonais Konrad Tomaszkiewicz a délaissé les aventures du chasseur de monstres pour celles d'un vampire au Moyen-Age, pour lequel il a fondé son propre studio.

«Dans les grosses entreprises, c'est impossible de prendre des risques. Nous voulions être indépendants et faire nos propres choix» Konrad Tomaszkiewicz

Le développeur de 43 ans est venu présenter son nouveau titre The Blood of Dawnwalker à la Gamescom de Cologne en Allemagne, l'un des plus grands salons du jeu vidéo.

Son départ du grand studio polonais CD Projekt où il a travaillé 17 ans, dirigé le développement de The Witcher 3: Wild Hunt (2015) et piloté la production de Cyberpunk 2077 (2020), s'est fait dans des circonstances éprouvantes. Accusé de harcèlement par des collègues, il est parti en 2021 bien qu'innocenté après une enquête interne selon l'agence Bloomberg.

En 2022, il fonde le studio Rebel Wolves, rejoint depuis par une vingtaine de vétérans de CD Projekt dont son frère Mateusz, afin de continuer dans la lignée de la saga The Witcher. «Nous avions une idée forte et des personnes compétentes, donc on a tout de suite commencé à développer le jeu et rapidement eu un prototype fonctionnel», se souvient Mateusz Tomaszkiewicz, dont le titre est édité par le géant japonais Bandai Namco.

Vampire et peste noire

Exit le chasseur de monstre, The Blood of Dawnwalker place le joueur dans la peau d'un humain se transformant à la nuit tombée en vampire surpuissant et enquêtant sur la disparition de sa famille durant une épidémie de peste noire au XIVe siècle.

Les amateurs de The Witcher retrouveront beaucoup d'éléments familiers dans cette aventure médiévale où le joueur dispose d'un temps limité pour résoudre l'histoire mais se voit libre d'explorer et de réaliser ses quêtes comme bon lui semble, dans un univers totalement nouveau.

«Bien sûr, il y a des similitudes», reconnaît Tomaszkiewicz, qui assure cependant avoir ajouté «suffisamment d'éléments pour proposer une expérience nouvelle» et éviter la fatigue des joueurs qui «en ont assez de consommer toujours les mêmes jeux».

Désormais, près de 150 personnes travaillent sur The Blood of Dawnwalker, soit presque autant que sur The Witcher 3. Mais pas plus, promet Tomaszkiewicz : "Je ne souhaite pas que le studio grandisse, car ce format nous permet de créer tous ensemble".

«Je ne souhaite pas que le studio grandisse, car ce format nous permet de créer tous ensemble» Konrad Tomaszkiewicz

Pas de «crunch»

Il refuse également d'imposer la pratique du «crunch», cette période de travail intense précédant la sortie d'un jeu et répandue dans l'industrie. Raison pour laquelle il refuse de donner une date de sortie du jeu prévue néanmoins pour 2026.

Le temps de laisser à l'équipe le soin de peaufiner des détails techniques, et éviter l'écueil du lancement chaotique de Cyberpunk 2077, son dernier projet chez CD Projekt. Le jeu avait été retiré en catastrophe de la plateforme de vente en ligne de Sony quelques jours après son lancement en raison d'une cascade de bugs liés à une sortie précipitée. Corrigé depuis, le jeu a connu un immense succès.

The Blood of Dawnwalker devrait sortir avant The Witcher 4, annoncé par CD Projekt dès fin 2024 mais pas attendu avant plusieurs années. «Je suis vraiment curieux de voir à quoi il ressemblera», sourit le directeur de Rebel Wolves. «Pour la première fois, je pourrai profiter d'un Witcher comme simple joueur».