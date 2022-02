Il y a un Fribourgeois dans «Koh-Lanta» et c’est déjà notre chouchou

On ne sait pas ce qu’il vaut sur les épreuves ou sur le camp, mais il est un Romand, alors on croit en lui.

Un Suisse romand à Koh-Lanta! Ça mérite d'être relevé. C'est la quatrième fois en 20 ans qu'un Helvète prend part au jeu. Cette année, Colin (se prononce comme le poisson), 25 ans, est donc notre chouchou. Dans la vidéo de présentation des candidats, on apprend qu'il vient d'«un petit village en Suisse». C'est un peu flou mais comme le relève très justement Le Matin, Colin Mottas vient de Grolley.

This is so pittoresque!

Colin est digital manager. Il crée des sites internet, du contenu pour les réseaux sociaux et fait de la vidéo et de la photo.

Bla-bla-bla d'accord, mais plus important, Colin aime déconnecter et se retrouver dans la nature... torse nu.

Nous aussi, on va bien déconnecter en regardant Koh-Lanta. TF1

Aucun Suisse n'a encore remporté Koh-Lanta. Colin aimerait être le premier. S'il réussit les épreuves aussi bien qu'il défie la gravité, il a toutes ses chances!

Comment ne pas aimer ce personnage qui écrit sur son compte Instagram «Tetcheu c'est beau! On y est, ça veut déjà barder!». On espère l'entendre le dire dans l'émission et faire la promotion du vacherin plissé auprès des autres candidats.

Encore un peu de patience. Le premier épisode de «Koh-Lanta: le totem maudit» sera diffusé mardi 22 février. D'ici là, vous pouvez aller stalker le compte Instagram de Colin.

Et la fondue fribourgeoise, on la tourne en huit?

Vidéo: watson

