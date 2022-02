Image: TF1

Koh-Lanta: voici le meilleur aventurier de tous les temps selon vous

Ce mardi soir, Koh-Lanta sera de retour sur TF1 pour une nouvelle saison centrée autour d'un élément surprise: le totem maudit. Nous avons profité de l'occasion pour vous demander ce que vous pensez de l'émission. Voici votre avis.

Les polémiques sur l'édition anniversaire de Koh-Lanta sont à peine terminées que l'émission prépare déjà son retour ce mardi 22 février sur TF1. Et si 18% d'entre vous trépignent d'impatience en attendant le début de cette 22e saison, un tiers des lecteurs interrogés dans notre sondage reconnaissent qu'ils vont regarder surtout par habitude.

«C'est de plus en plus ridicule, mais je ne peux pas m'empêcher de regarder» 37% d'entre vous, face au retour de Koh-Lanta

Trop de nouvelles règles et un soupçon de triche ...

Ce mardi, Denis Brogniart réserve aux candidats une surprise de taille: un totem maudit viendra pimenter le jeu. Une nouveauté qui est loin de vous convaincre. Vous n'êtes que 9% à penser que cela va relancer le suspens. Si 41% de nos lecteurs attendent de voir ce que ça va donner, 40% aimeraient que TF1 arrête avec ses changements de règles à répétition (coucou les armes secrètes).

D'ailleurs, votre confiance envers la production s'effrite année après année. A la question de savoir si les dés étaient pipés, vous avez été 46% à nous répondre: «Ce n'est pas truqué, mais la prod s'arrange un peu avec les règles...». Un tiers d'entre vous vont même plus loin:

«Bien sûr que c'est truqué, comment tu veux faire survivre un citadin 40 jours sur une île déserte sinon?» Vous

Autre grief de la part des téléspectateurs, le changement de jour de diffusion du vendredi soir au mardi soir. Si 41% des répondants à notre sondage sont outrés, la majorité a trouvé la parade: «Je m'en fous, je regarde en replay».

Et votre candidat préféré est...

Mais que vous le vouliez ou non, Koh-Lanta vous a marqué. Sans conteste, le moment le plus emblématique de ces deux décennies de survie à vos yeux, c'est Teheiura et Charlotte qui se font sortir avec deux colliers d'immunité dans la poche.

Pas de débat également quant à votre épreuve favorite, avec 36% des suffrages, l'orientation sort largement en tête devant «Celle où l'un des deux est aveugle» (17%) et «Les trucs dans l'eau» (14%). Le classement de vos candidats préférés depuis le début de l'émission s'est lui avéré plus serré:

Ugo, le phénix (27%) Denis Brogniart, c'est lui la véritable star (24%) Claudius forever! (15%) Tehe, on lui pardonne tout (11%%) Clémence, elle a gagné 2 fois (6%)

A noter la très belle dernière place de Coumba avec 0% des voix. C'est simple, personne n'a voté pour elle. Même Alix a réussi à réunir 2 voix (elle-même et sa grand-tante?).

Manger ou ne pas manger , telle est la question

Si vous deviez participer à Koh-Lanta, vous auriez le plus peur de manquer de nourriture (16%) et de manger... des trucs dégueulasse (19%). Les messes basses et les stratégies ne vous rassurent pas non plus (17%).

En revanche, vous êtes nombreux à garder la confiance. Un tiers d'entre vous pensent qu'ils connaîtraient un parcours victorieux à la Clémence s'ils devaient rejoindre l'île déserte: «personne ne se méfie, mais à la fin je coiffe tout le monde aux poteaux.» 22% des lecteurs interrogés restent plus modestes et affirment que, comme Loïc, ils seraient déjà «contents d'être là.»

Finalement, confrontés au choix cornélien entre le courrier et la nourriture, vous gardez les pieds sur terre: