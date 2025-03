Denis Brogniart n'a pas vraiment dit ça, mais il aurait pu.

Koh-Lanta: la production prend une décision radicale

A cause d'une tempête tropicale, les aventuriers de Koh-Lanta: La revanche des 4 Terres ont été déplacés de leur île.

La production de Koh-Lanta est pépère: elle n'a même plus besoin d'inventer des épreuves pour rendre son émission divertissante. Ce mardi 25 mars, on a vu les aventuriers de La revanche des 4 Terres être évacués.

En plus de ce rebondissement qu'on avait un peu vu venir, les quatre équipes ont été remasterisées en deux tribus: les rouges et les jaunes. Fini les Sudistes, les Nordistes, les gens de l'Est (les Estiens?) et les gens de l'Ouest (les Ouestiens?). Désormais, on retrouve une configuration classique de Koh-Lanta.

Mais à peine se sont-ils réinstallés sur leur camp respectif, la production a pris une «décision inédite» selon Voici. Ils ont été déplacés dans un hôtel à cause d'une tempête tropicale. Une décision tellement inédite qu'on l'a vu en 2006 et deux fois en 2024 lors de Koh Lanta: les chasseurs d'immunités. Les candidats ont profité d'une nuit dans un hôtel, au sec.

Et même si tous les candidats devaient probablement être ravis de retrouver un lit après plus de 10 jours à dormir sur un sol dur et humide, Andréa n'a pas réussi à cacher sa joie. Elle, qui a participé à Koh-Lanta sur un malentendu, se voyait déjà dans un hôtel 5 étoiles aux Maldives.

La vraie question qui se pose désormais pour Andréa, c'est: va-t-elle récupérer son collier d'immunité? Pour rappel, elle a enterré le précieux sur son île pour éviter d'éveiller les soupçons de ses coéquipiers. Or, TF1 ne nous montre pas si l'aventurière, traitée de «princesse» par ses camarades, l'a récupéré avant de quitter l'île. Peut-être que ça fait partie du plus grand coup de bluff de l'histoire de Koh-Lanta dont Denis Brogniart parle depuis le début de l'émission.

L'une des théories des internautes, c'est qu'Andréa ira jusqu'à la réunification des deux équipes qui se fera sur l'île où elle a enterré son collier et le jouera à ce moment-là. Faut-il encore qu'elle y arrive. D'autres pensent qu'il s'agit d'un truc tout pété.

Encore un peu de patience avant de découvrir cette surprise que Denis Brogniart tease à chaque fin d'épisode.

