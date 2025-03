Denis Brogniart n'a pas dit ça, mais presque.

«Ils sont tous faibles»: hécatombe à Koh-Lanta

Plusieurs aventuriers ont quitté le jeu ce mardi 18 mars dans Koh-Lanta: La revanche des 4 Terres.

Plus de «Divertissement»

Ce mardi 18 mars sur TF1, ce n'est pas un ni deux, mais trois participants qui ont quitté le jeu baptisé cette année Koh-Lanta: La Revanche des 4 Terres, référence à l'édition de 2020, Koh-Lanta: Les 4 Terres.

Il y a d'abord eu une élimination sur la plage. Denis Brogniart l'a annoncé comme un prof qui balance une interro surprise à ses élèves: à la fin de l'épreuve, l'équipe perdante a dû éjecter un membre de son équipe sans se concerter. Et c'est Romane de la tribu de l'Ouest (les Oranges) qui est partie. Elle a été éliminée à l'unanimité. Selon elle, c'est tout à fait compréhensible. Elle explique à Pure People:

«Pendant la nuit je n'ai pas pu tenir le feu, ramasser du bois, etc. Donc c'est pour ça clairement»

Ensuite, il y a eu l'élimination de Benoît. L'équipe de l'Est (les Verts) s'est retrouvée pour la deuxième fois consécutive au conseil du soir. Si le perchiste de 24 ans était plutôt bon sur les épreuves, il avait montré des moments de faiblesse durant l'émission, notamment sur le camp où il donnait parfois l'impression d'avoir enchaîné trois jours de rave et d'être en descente de MDMA.

Mais l'aventurier qui a fait le plus réagir sur Twitter hier soir (excepté Adrien, la poupée vaudou des internautes) c'est Medhi. Ce dernier, éliminé par l'Ouest (les Oranges), est revenu dans le jeu après le départ pour raison médicale d'Allan. Devenu Violet (le Nord), il a finalement décidé d'abandonner parce que ses proches lui manquaient trop, notamment sa «chérie», comme il le rappelle à plusieurs reprises. Denis Brogniart, toujours affuté dès qu'il s'agit de mettre du sel sur la plaie, lui balance:

«Vous avez dit que vous n'abandonniez jamais, mais ça c'était avant»

En gros, Medhi c'est un peu Marc dans La Flamme.

Comme à leur habitude, les internautes se sont montrés modérés dans leur propos:

«C’est vraiment un Koh-Lanta de nullards, ils sont tous faibles cette saison»

Pour ceux qui suivent un peu Koh-Lanta, ne vous inquiétez pas, Adrien, le scout qui fait du ukulélé pour gratter un goûter, en a encore pris pour son grade cette semaine.

En plus d'être des êtres raisonnés et empathiques vis-à-vis des aventuriers de Koh-Lanta, les internautes se demandent également quel sera le plus grand coup de bluff de l'histoire du jeu dont Denis Brogniart parle dans chaque bande-annonce de l'épisode suivant. Les aventuriers du canapé devront encore un peu patienter.

En Chine, on peut payer ses achats avec sa main Vidéo: watson