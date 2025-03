Prochaine fois, tu me cuis un peu mieux ce magnoc! twitter

«Petit merdeux» Ça tire à balles réelles sur Koh-Lanta

Sur TF1, ce mardi 11 mars, c'était l'épreuve des radeaux. Comme chaque année, les candidats doivent construire une embarcation et comme chaque année, ça se chamaille.

Le flotteur, faut-il le mettre à gauche ou à droite? Chaque année, c'est la même rengaine. Des candidats de Koh-Lanta s'embrouillent pour savoir comment ils vont construire leur radeau de façon à ce qu'il soit le plus rapide sur l'eau. C'est à se demander pourquoi ils ne tapent pas «construire un radeau» sur Google avant de venir dans l'émission.

Résultat, ce mardi 11 mars: le Sud et l'Ouest n'avançaient pas et le Nord a coulé. Le radeau de ces derniers s'est transformé en sous-marin. Il était «lourd comme un char d’assaut» confirme Frédéric. Pour enfoncer le clou, TF1 écrit sur son site: «Les Violets ont carrément coulé sur place, du jamais vu dans l'histoire de Koh-Lanta.»

«C’est le Titanic pour le nord, et sans iceberg» Denis Brogniart qui met du sel sur la plaie

Il y en a tout de même un qui a eu l'intelligence de s'inspirer des candidats des saisons passées, c'est Maxime (la tribu de l'Est). Il a créé une «Formule 1 des mers» et a écrasé les autres équipes, faisant gagner à son clan le kit de pêche.

Construire le radeau, on le sait depuis que cette épreuve existe, c'est comme montrer à Montoya une vidéo de sa copine en train de le tromper. C'est toujours source d'engueulades et donc de divertissement pour nous qui sommes confortablement installés dans notre canapé et qui donnons, avec la plus grande mauvaise foi du monde, des conseils aux aventuriers (parce que, nous, on sait comment construire un radeau).

Du côté des Violets, Andréa et Joanna se sont embrouillées façon télé-réalité sur W9. Même qu'elles se sont envoyées des insultes bipées par la prod.

«Ça fait quatre jours que t’es malade, quatre jours que tu fais rien. Si tu n'as pas envie de dire merci, casse-toi!» Joanna à Andréa

Sur le camp des Sudistes, c'est carrément du Jerry Springer Show. Adrien, le benjamin de l'équipe bleu qui a déjà fait des siennes la semaine passée, c'est «le cliché du gosse de riche qui fait une grande école et du poney» comme il est décrit sur Twitter.

Il en fait des tonnes et répète à qui ne veut pas l'entendre qu'il est ingénieur et que la construction du radeau, c'est son domaine.

Naïs, qui est à deux doigts de lui en mettre une, lâche cette phrase:

«Je sais pas ce qu'il y a de plus fatiguant entre le convaincre ou de construire le radeau»

Après l'épreuve, qu'ils ont perdue, Adrien finit par se prendre une torgnole verbale de Jérôme, 43 ans:

«C’est pas un petit merdeux de 23 ans qui va m’apprendre la vie!»

Maintenant, Adrien, file dans ta chambre et au lit! Privé de noix de coco ce soir!

Sur le camp, comme sur Twitter, Adrien agace:

En même temps, si Adrien part la semaine prochaine, les internautes ne sauront plus quoi faire de leurs pouces. Ce jeune homme est une mine à mèmes. A chaque saison, il faut des personnages comme lui, que le public aime détester. Pour rappel, Koh-Lanta n'est pas une émission de survie. Pour ça, vous pouvez regarder Naked and Afraid sur RMC. C'est avant tout du divertissement, surtout quand Adrien dit jouer du ukulélé dans la rue pour gratter un goûter.

