Cette séquence du Koh-Lanta américain a fait craquer le présentateur

Jeff Probst, le Denis Brogniart d'outre-Atlantique, a fondu en larmes dans un épisode de Survivor, la version US de Koh-Lanta. Ce n'était jamais arrivé en 48 saisons.



Survivor est la version américaine et too much de Koh-Lanta. En termes de divertissement, la prod met le paquet depuis 48 saisons contre 28 pour Koh-Lanta. Par exemple, dans un épisode, le présentateur Jeff Probst passe devant les candidats avec des plats chauds qui sentent bon pour tenter de les faire craquer, eux qui crèvent de faim. Il y a beaucoup de montage, de musique à suspense, de «OH MY GOD», et de mâchoires qui se décrochent à cause d'une amulette annulant un talisman protecteur, ou un truc dans le genre.

Ça ressemble à ça:

Mais dans la saison 48, il s'est passé quelque chose «d'inédit» comme dirait Denis Brogniart. «Du jamais vu!» dans l'histoire de Survivor. Le présentateur vedette Jeff Probst n'a pas su retenir son émotion face à la forte amitié entre deux candidats, Eva et Joe, pourtant dans des équipes opposées.

La séquence montre la jeune Eva, en difficulté sur un jeu d'adresse. Après de nombreuses tentatives et les encouragements de ses coéquipiers en mode: «tu peux le faire, dis à haute voix: je peux le faire!!», elle finit non sans peine à mettre la petite balle dans le petit trou. Face à une Eva prise dans une sorte de crise de panique, le présentateur propose à Joe, pourtant transféré dans une autre tribu, de lui faire un câlin.

«Ma décision de demander à Joe s’il voulait aller réconforter Eva n’en était pas vraiment une, c’était instinctif. La vérité, c’est que des moments comme celui-ci transcendent tout le reste. Ce n’est pas une question de logique ou de règles, c’est une question d’être humain» Jeff Probst pour Entertainment Weekly

Mais c'est ce qui vient après qui va secouer tout le monde. Après avoir repris ses esprits, Eva annonce qu'elle est atteinte d'autisme, une information que seul Jeff Probst et son ancien coéquipier Joe connaissent. A l'annonce de cette nouvelle, certains aventuriers fondent en larmes, on entend même un «Aaaawww!» twrèè amwerican.

C'est un moment certes émouvant, mais aussi amplifié par le montage, la musique, les gros plans sur les visages et évidemment, les larmes du présentateur qui, face à cette situation extraordinaire, n'a pas sur se retenir au moment où il dit:

«Il y a probablement un petit garçon ou une petite fille devant sa télévision qui dit à ses parents: Hé maman, hé papa...»

L'émotion est trop forte pour le présentateur qui se met à pleurer, tentant tant bien que mal de se reprendre:

«Wow, ça n'est jamais arrivé» En 48 saisons, Jeff Probst n'avait jamais pleuré face caméra. Denis Brogniart non plus aux dernières nouvelles.

Jeff Probst a avoué à Entertainment Weekly qu'il a retenu ses pleurs tout au long de l'épreuve mais qu'au moment où il a prononcé les mots «papa-maman», il a craqué:

«Eva a réveillé le parent en moi et quelque chose s’est brisé»

Il a conclu: «C’est un de ces moments de Survivor que je n’oublierai jamais» et a confié pleurer «à chaque fois» qu’il a visionné la séquence au cours de la postproduction.

La différence avec Koh-Lanta

Cette séquence permet également de voir les différences entre Survivor et Koh-Lanta. D'abord, les gabarits: dans Survivor, les hommes ont l'air d'être dopés au fitness avec des pecs sur lesquels on se casserait une phalange. Les candidats ont également des micros, ce qui n'est pas le cas dans Koh-Lanta. Cela amplifie l'immersion et l'intensité de l'émission, puisqu'on les entend respirer fort et parfois, malheureusement, renifler. Mais le principe reste le même: faire croire aux aventuriers qu'ils doivent survivre sur une île déserte alors qu'on leur donne de quoi faire un feu, des allumettes sur TF1, une pierre à feu sur CBS.