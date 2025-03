Avec ses défis et ses vidéos de parkour, Dorian Charnaud a fait de la ville son terrain de jeu. Image: watson

Il défie le métro à Lausanne

Personnalité romande des réseaux sociaux et adepte du parkour, le Vaudois Dorian Charnaud a fait la course contre le métro entre les stations du Flon et de la gare.

La passion de Dorian Charnaud, c'est d'être gymnaste partout sauf à l'intérieur d'une salle de sport. Il grimpe sur les murs, fait des sauts périlleux et passe de toit en toit sans se briser un seul os. Entre deux saltos, nous avions par ailleurs fait son portrait, pour lequel Dorian s'était prêté aux jeux des questions.

Sur ses comptes Instagram et TikTok, suivis par près de 150 000 personnes à ce jour, le ninja des rues lausannoises s’est lancé un nouveau défi, et pas des moindres: une course contre-la-montre entre les deux arrêts les plus fréquentés du métro M2 que sont les stations qui relie la gare CFF au quartier du Flon. La distance qui sépare la station du Flon de la gare de Lausanne est de 411 mètres en ligne droite.

Ce trajet s'est légèrement rallongé pour Dorian, puisqu'il a dû gravir les escaliers menant à la rue du Petit-Chêne qui conduit tout droit à la station de la gare. La séquence a été filmée en compagnie d'un autre créateur de contenu, Louis Mana, connu pour ses vidéos humoristiques. Le jeune homme se filme à l'intérieur du métro, dans l'attente de voir débarquer son compère gymnaste à la station suivante.

La vitesse du métro lausannois étant de 4 m/s soit 14,4 km/h, il est tout à fait possible – en théorie – de le rattraper, puisque, pour une distance de 400 m, un coureur moyen pourrait atteindre 12-15 km/h, tandis qu'un athlète plus entraîné pourrait aller au-delà de 18 km/h. Après, Lausanne ça monte, ça descend, ça glisse, bref ce n'est pas une piste d'athlétisme.