Les Bouffistas

On a frôlé deux fois la catastrophe au marché de Noël de Genève

Après celui de Lausanne, les Bouffistas continuent leur exploration des marchés de Noël de Suisse romande. Deuxième épisode: Genève.

Margaux et Marie-Adèle, journalistes de terrain, se sont aventurées au marché de Noël de Genève qui a lieu jusqu'au 26 décembre au Jardin anglais. Au programme: tournée des stands de bouffe. Elles ont fait l'impasse sur la quincaillerie pour se concentrer sur la street food. Mais attention, on est à Genève, une ville qui ne fait pas dans la simplicité. Donc: lobster roll, flamenküche au safran (et pas aux lardons, trop facile), bao et autres mets.

On a quand même frôlé deux fois la catastrophe (deux fois). On vous laisse juger (très fort).👇

