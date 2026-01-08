Image: Instagram/reddit/watson

Voici à quoi ressemble VRAIMENT le froid (alors ne vous plaignez pas)

Au lieu de vous réchauffer le coeur, nous allons vous montrer à quoi ressemble VRAIMENT le froid – en 19 images ou GIFs amusants et pédagogiques (si, si!).

Ces derniers jours ont été véritablement hivernaux dans le pays. Les températures maximales dans le nord de la Suisse ont oscillé entre -6 et -2 degrés Celsius, et ce jeudi, on a droit à un véritable tapis de neige en plaine.

Notre tête quand le froid débarque enfin en Suisse.

Si ces températures vous font déjà gémir et trembler, dites-vous bien une chose: «cela pourrait être bien pire et bien plus froid».

Voici quelques clichés glaciaux que vous pourrez, on l'espère, regarder bien au chaud à l'intérieur.

Il peut faire froid en Suisse, mais pas (encore) à ce point.

Cliché pris il y a quelques années à Québec, au Canada. Image: reddit

Quand la peau de banane explose avant même qu'on puisse glisser dessus.

C’est ce qu’on appelle une vraie preuve d’amour.

Lors d'un match de football américain des Buffalo Bills plutôt frisquet, en décembre 2017.

Imaginez un peu:

«J’ai déjà connu un temps froid, mais jamais au point que ma fenêtre ne vole en éclats. Le bruit ressemblait à celui d'un coup de feu.»

Ces températures glaciales nous font faire des activités totalement inédites.

Un phare figé par les glaces dans le Michigan. Irréel.

C'était une voiture «cool», c'est maintenant une voiture de glace.

Plus que «cool», lui aussi, ce tuyau d’arrosage gelé:

Il ne fait vraiment froid que lorsque votre barbe ressemble à ceci:

Et vos cils à cela:

Les feux de signalisation les plus inutiles au monde...

Vu du côté du Lake Tahoe, en Californie et au Nevada. Image: reddit

«Il fait moins 42 degrés à Chicago… mes toilettes ont gelé.»

La grosse commission attendra.

Plutôt fâcheux également:

C'est beau, tout de même.

Quelle aubaine: des glaçons faits maison avec les produits du jardin!

Ah, un grand classique!

Si vous viviez sous d'autres latitudes, vous devriez probablement laisser la voiture au garage pendant les prochains jours.

Certains ont tout compris:

Inutile de bouger de la maison. On est bien au chaud, finalement.

...ou prenez simplement la luge.