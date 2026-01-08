neige soutenue
Image: Instagram/reddit/watson

Voici à quoi ressemble VRAIMENT le froid (alors ne vous plaignez pas)

Au lieu de vous réchauffer le coeur, nous allons vous montrer à quoi ressemble VRAIMENT le froid – en 19 images ou GIFs amusants et pédagogiques (si, si!).
08.01.2026, 12:0308.01.2026, 12:04
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Ces derniers jours ont été véritablement hivernaux dans le pays. Les températures maximales dans le nord de la Suisse ont oscillé entre -6 et -2 degrés Celsius, et ce jeudi, on a droit à un véritable tapis de neige en plaine.

Notre tête quand le froid débarque enfin en Suisse.

Bise
Image: reddit

Si ces températures vous font déjà gémir et trembler, dites-vous bien une chose: «cela pourrait être bien pire et bien plus froid».

La nuit la plus froide de l'hiver en Suisse

Voici quelques clichés glaciaux que vous pourrez, on l'espère, regarder bien au chaud à l'intérieur.

Il peut faire froid en Suisse, mais pas (encore) à ce point.

Eiskalte Bilder
Cliché pris il y a quelques années à Québec, au Canada.Image: reddit

Quand la peau de banane explose avant même qu'on puisse glisser dessus.

Kälte-Bilder. Zersprungene Bananenschale
Image: imgur

C’est ce qu’on appelle une vraie preuve d’amour.

Frostige Bilder
Image: imgur

Lors d'un match de football américain des Buffalo Bills plutôt frisquet, en décembre 2017.

Il neige en Suisse (mais ça va se gâter)

Imaginez un peu:

Eiskalte Bilder
Image: x

«J’ai déjà connu un temps froid, mais jamais au point que ma fenêtre ne vole en éclats. Le bruit ressemblait à celui d'un coup de feu.»

Ces températures glaciales nous font faire des activités totalement inédites.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Un phare figé par les glaces dans le Michigan. Irréel.

C'était une voiture «cool», c'est maintenant une voiture de glace.

Kalt
Image: Instagram

Plus que «cool», lui aussi, ce tuyau d’arrosage gelé:

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit
Préparez-vous, car «le ressenti de froid va s’aggraver mardi»

Il ne fait vraiment froid que lorsque votre barbe ressemble à ceci:

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

Et vos cils à cela:

Eingefrorene Wimpern: Kälte-Bilder
Image: reddit

Les feux de signalisation les plus inutiles au monde...

Lake Tahoe Ampel eingeforen
Vu du côté du Lake Tahoe, en Californie et au Nevada.Image: reddit

«Il fait moins 42 degrés à Chicago… mes toilettes ont gelé.»

Eingefrorene Toilette
Image: reddit

La grosse commission attendra.

En Suisse, les Noëls enneigés ont toujours été l'exception

Plutôt fâcheux également:

Eingefrorene WC-Schüssel
Image: reddit

C'est beau, tout de même.

Die krassesten Eis-Bilder zur Kälte
Image: reddit

Quelle aubaine: des glaçons faits maison avec les produits du jardin!

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

Ah, un grand classique!

Die besten Bilder zur Kälte
Image: reddit

Si vous viviez sous d'autres latitudes, vous devriez probablement laisser la voiture au garage pendant les prochains jours.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Certains ont tout compris:

Inutile de bouger de la maison. On est bien au chaud, finalement.

Kalt und Schnee: Katze will nicht raus
Image: instagram
...ou prenez simplement la luge.

GIF animéJouer au GIF
Uber-dog. gif: instagram
Thèmes
La pénurie de neige sur les pistes de ski suisses
1 / 14
La pénurie de neige sur les pistes de ski suisses
Engelberg, Obwald.
Ils skient sur l'Etna en éruption
Video: watson
