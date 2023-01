Après «Messi» sur le front, voici 19 tattoos encore plus bizarres

Oui, quelqu'un s'est bel et bien fait tatouer «Messi» sur le front. Même si l'influenceur colombien le regrette aujourd'hui, la douloureuse expérience lui a permis de vivre un bon quart d'heure de gloire.

L'histoire 👇🏽

Vidéo: watson

Mais il n'est pas le premier à avoir eu l'idée de se faire tatouer le front, comme vous pouvez le constater avec les photos suivantes. Qu'on aime ou pas, au moins, le message est passé!

Certains achètent des aimants dans les pays où ils sont allés et d'autres...

«Ripley’s Believe It Or Not!» est une franchise américaine sur les bizarreries du monde.

Mmhh, mais qu'essaie-t-il donc de nous dire?

En dehors du tattoo, ça ferait une bonne photo de CV. Ou pour Tinder.

On ne trouve pas grand-chose sur le monsieur, mais il aurait reçu 10 000 dollars pour faire ce tatouage.

Pour une telle somme, vous le faites? Non, même pas pour un million. J'accepterais pour moins de 10 000! OK, mais pour écrire «watson» ;)

Au moins, il a l'air très heureux.

C'est «Who dat?» qui est écrit sur son front, une prononciation alternative de «Who is that?» (=«Qui est-ce ?»).

Serait-ce un républicain?

Ce front est parfaitement rentabilisé, au moins... 🤔

Est-ce vraiment ce que Dieu voulait?

Parce que juste le front, ça serait dommage.

Euh...

Disons que c'est un tout.

Certains sont fans de Messi, d'autres de Drake. C'est la vie.

Genius...? Jenius...? What...?

Peut-être qu'il est juste cinéphile.

Si vous n'avez pas la réf':

Il ne faut pas oublier de raser cette barbe, sinon on ne voit plus rien.

Au moins, ça va avec le tatouage de la joue.

On espère pour lui qu'il a droit à des boissons gratuites de la part de la marque...

L'avantage d'un grand front, c'est qu'on a de la place pour écrire.

Il est écrit: «Please Forgive Me If I Say Or Do Anything Stupid» (=«S'il vous plaît, pardonnez-moi si je dis ou fais quelque chose de stupide»). C'est dans la Bible.

Vous l'avez?

Le nombre 420 est bien connu des fumeurs de weed.

Quand t'aimes plusieurs styles de tattoos différents...

Il a l'air terrifiant avec ce Hello Kitty!

Bonus:

Tatoué de partout... sauf du front:

(smi)

