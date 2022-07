Un dürüm, une omelette et un sac poubelle non taxé ont défilé pour Balenciaga

Kim Kardashian, Nicole Kidman, Bella Hadid ou encore Naomi Campbell ont pris part au défilé Balenciaga haute couture automne hiver 2022-2023 à Paris. Et c'était aussi plat et boring qu'on pouvait s'y attendre.

Comme à son habitude, Balenciaga n'a pas réinventé la mode, ni la roue, mais a revisité les objets du quotidien. Pour son défilé haute couture, mercredi 6 juillet, la maison de luxe n'a pas fait défiler que des top models: Kim Kardashian, Nicole Kidman et Dua Lipa en tête. Leur point commun? Elles semblent toutes marcher avec des chaussures pointure 46. C'est faisable, mais il faut gainer les orteils et avoir la cheville solide.

Une démarche hasardeuse et une ambiance pesante qui a apparemment plu à Vogue. Le magazine a utilisé tous les synonymes du dictionnaire pour dire à quel point le défilé Balenciaga à Paris était super.

Eduardo Camavinga, joueur au Real Madrid, est le premier footballeur à défiler pour la marque. On dirait vraiment qu'il boude parce qu'il y a plus de frites à la cantine.

Kim, plus crispée que jamais, semble tout droit sortie d'un épisode de The Walking Dead.

La star des Kardashian a défilé sous le regard fier et flippant de sa maman, Kris Jenner. A gauche de la dame qui ressemble à un taon, le rappeur Offset, tout aussi angoissant.

Image: Twitter

Il y a aussi des invités qui font une tête appropriée (c'est un peu flou, pardon, mais il a fallu zoomer dans l'image). Ne vous inquiétez pas, ils sont contents. Dans le monde de la mode, ce genre de tête, ça veut dire: «J’adore, je m’amuse trop!»

Instagram balenciaga

Balenciaga «réinvente» régulièrement la mode, pas trop quand même, mais un peu: c'est à elle qu'on doit notamment des fringues déchirées et sales vendues une fortune. Il était donc tout naturel pour la griffe de revisiter cette fois les objets de la cuisine et d'enrouler Nicole Kidman dans du papier d'aluminium. On dirait un dürüm de fin de soirée.

instagram balenciaga

Naomi Campbell, elle, était habillée en sac poubelle... non taxé. Les Genevois like this.

instagram balenciaga

Quant à Dua Lipa, elle était sapée en omelette ultra protéinée (sans les blancs).

instagram balenciaga

Les fameuses chaussures taille 46.

Et quand tu n'es pas une star chez Balenciaga, on te transforme en Daft Punk, parce que finalement, à quoi bon montrer ton visage si personne ne te connaît? Daaa.

instagram balenciaga

Christine Queen, la star de la télé-réalité Selling Sunset sur Netflix, celle qui organise des journées portes ouvertes Burgers & Botox à Los Angeles, était aussi figée qu'une statue de cire du musée Grévin. Les mauvaises langues diront que c'est à cause de la chirurgie esthétique, nous, on penche plutôt pour le jus de citron tous les matins.

instagram balenciaga

Et ce mannequin, vous pensez qu'il boit du jus de citron tous les matins? On ressent une envie irrésistible d'inviter ce joyeux luron pour les mariages et les enterrements de vie de garçons... et bien sûr, de s'habiller comme lui, c'est tellement coquet.

instagram balenciaga

On est déçues de ne pas avoir été invitées, ça avait l'air d'être la fête du slip.

(mad max)

Le gala du MET 2021 1 / 12 Le gala du MET 2021 source: sda / justin lane