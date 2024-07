C'est cher, mais c'est fait main. instagram demnagvasalia

Ces bracelets de rave usés sont à vendre et ils sont hors de prix

Balenciaga (qui d'autre) ne vend pas un simple accessoire, elle vend un lifestyle.

Plus de «Divertissement»

Vous avez toujours ravé de faire partie de la communauté des ravers? Pas ceux qui dansent dans la boue froide sur de la techno tout aussi froide, devant des murs d'enceinte en prenant de l'ecsta et du speed. Non, ceux-là sont trop glauques, trop pauvres.

Vous, ce que vous voulez, ce sont des festivals façon Burning Man, Tulum ou Ibiza. Votre univers de prédilection: la musique ethnique-chic (comme les meubles), les coiffes de plumes, les colliers en bois, l'ayahuasca et donc, les bracelets de festival abimés, mais tellement précieux, parce qu'ils racontent des souvenirs, des moments de partage (tu te souviens le Burn en 2016 quand on avait échangé une pomme contre un joint? C'était trop beau. J'en ai la larme à l'oeil rien que d'y penser.)

Typique le genre de bracelet pour lui👇

Si vous êtes ce type de personnage, mais que les voyages et la drogue, ça vous fait peur, alors il vous faut le faux bracelet de festival usé signé Balenciaga. Et il est très cher, sinon ça serait pas drôle: entre 3400 et 4400 francs, trois fois le prix d'un pass VIP pour Coachella.

Son prix s'explique d'une part parce que l'accessoire est fait à la main et sur demande, mais aussi parce que Balenciaga... bah ça coûte cher.

C'est écrit Balenciaga et pas «festival des teubés qui ne savent pas quoi faire de leur argent» car c'était trop long. instagram demnagvasalia

Sur son site, la marque de luxe précise qu'elle utilise diverses techniques artisanales retrouvées dans les archives de la maison française Lesage (référence mondial de la broderie): point de graine, fil tiré, point de Boulogne, point de satin, point de tige et point de chaînette avant-arrière.

Ok, mais est-ce que ça justifie un tel prix? Oui, car comme on peut le lire sur le site, ces bracelets demandent les compétences d'un artisan pour lui donner un aspect usé et vieilli et un seul bracelet demande une journée de travail. Dans ce cas, j'en veux un.

Il est déjà en mauvais état, c'est normal, c'est comme ça qu'il est beau et cher. instagram demnagvasalia

Mais du coup, le bracelet rouleau adhésif à 3300 francs vendu en début d'année par Balenciaga, il est fait main lui aussi? On dirait vraiment que Demna Gvasalia, directeur artistique, choisit les prix en jouant au tir aux canards: Ah! 3300 boules! Bon bah voilà, c'est le destin qui l'a décidé. C'est cher hein? On a qu'à dire que c'est fait main et wilou.

Une autre explication à ces prix fous: le bracelet est vendu sous la marque Balenciaga Couture, c'est-à-dire la haute couture. Pour vous donner une idée des prix sur ce site, une doudoune coûte par exemple 55 000 francs. Mais elle est en soie et faite main en France. Dans ce cas, j'en veux une.

Le défilé Jacquemus à Capri en images 1 / 48 Le défilé Jacquemus à Capri en images Le défilé automne-hivers 2024/2025 de Jacquemus à Capri, en Italie, le 10 juin 2024 source: tagwalk