Un Suisse co-présidera le Met Gala en mai

Mais quelle star suisse va présider l'événement mode des reustas de l'année? On aurait bien voulu vous dire que c'est Pascal Couchepin (cœur sur toi, Pascal), mais il s'agit d'une célébrité un peu moins confidentielle, j'ai nommé Roger Federer. Il co-présidera le Met Gala qui se déroule le premier lundi du mois de mai au Metropolitan Museum à New York aux côtés de Dua Lipa, Penelope Cruz et Michaela Coel. Le quatuor accompagnera sur les marches du musée la rédactrice en chef de Vogue, Anna Wintour. Leur rôle n'est pas très clair. Ce n'est pas le festival de Cannes, ils ne doivent pas choisir la plus belle tenue. Ils sont surtout là pour l'image du gala.

Que vaut «The last of us» disponible partout… sauf en Suisse romande?

Adapté d'un jeu vidéo culte, le pilote de la série événement a été diffusé hier soir aux Etats-Unis. Elle est disponible en Suisse, mais que sur une seule plate-forme. On a vu le premier épisode, on vous dit tout.

Si je vous dis HBO, vous allez forcément me répondre «série de qualité». En effet, la chaîne câblée américaine, qui dispose de sa propre plate-forme de streaming HBO Max (toujours indisponible chez nous), a dans son catalogue de nombreuses pépites qui collectionnent les Emmys par dizaines: Game of thrones, Les Soprano, The wire, Succession… pour ne citer qu'eux. Lorsque la chaîne a annoncé vouloir adapter le jeu vidéo The last of us, autant dire que l'excitation était grande et les craintes également, tant les adaptations de jeux vidéo sur petits et grands écrans ont toujours été laborieuses. Près de dix ans après la sortie du jeu vidéo phénomène, la série est enfin là et les premiers avis, dont le nôtre, sont unanimes: c'est une masterclass. La série est même notée avec une moyenne de 84/100 sur Metacritic, 98% sur Rotten tomatoes et figure au premier rang du classement Internet movie database (IMDb).