Divertissement

Mode

Vestimentairement parlant, les gens font n’importe quoi en ce moment



Image: shutterstock

Vestimentairement parlant, les gens font n’importe quoi en ce moment

Ces derniers jours, c’est l’hiver le matin et l’été l’après-midi. On se fait trahir par la météo qui nous promet un beau soleil et qui, tout à coup, autour de 20 heures, nous plonge dans un froid glacial sans prévenir. Oui, n’ayons pas peur des mots, un froid même polaire si on a prévu un resto sur une terrasse après le boulot et qu’on n'a pas pris de pull.

Du coup, on a le cul entre deux chaises. Dans la rue, dans les transports en commun, au bureau, ça donne un gloubi-boulga de looks improbables. Par exemple, aujourd’hui, je porte un jean et des Dr. Martens, parce que je suis dans le juste, et ma collègue Margaux, qui est dans le faux, porte des nu-pieds, une jupe longue et un crop-top. A croire qu’on ne vit pas sur le même fuseau horaire.

«J’ai mis des sandales parce que j’habite à côté du bureau. Je peux donc me permettre toutes les excentricités météorologiques»

Les collants chair 🙅‍♀️

Mais l’entre-saison, c’est surtout le moment de gloire des vêtements qui, chaque année, nous font saigner des yeux. Je parle, par exemple, des collants chair. Et on n’a pas eu besoin de Cristina Cordula pour savoir que c’était moche. Dans la tête de celles qui en portent, ça doit ressembler à ça: «Kate Middleton les porte magnifiquement bien, elle est très distinguée, alors pourquoi pas moi?»

Image: giphy

C’est le genre de personne qui s'habille en Kate Spade et qui a un sac Michael Kors, qui va en night avec les girls pour boire plein de spritz jusqu’à être bourrette (c’est un mélange entre bourré et pompette). Oui, je viens d’inventer ce mot, parce que la fille qui porte des collants chair est toujours un peu plus que pompette mais jamais complètement bourracho.

Pour ou contre les collants chair? Pour! Car je suis une princesse. Contre! C'est dégueulasse.

La doudoune sans manche 🤦

Autre pièce phare de la mi-saison, la doudoune sans manche, un hybride aussi inutile que la Birkenstock en mouton ou que les mitaines. La doudoune sans manche concerne davantage les hommes, souvent des entrepreneurs hyper innovants mais dépendants d'un crowdfunding pour lancer un énième projet tout claqué, qui se déplacent en scooter trois roues et qui fument Iqos, parce qu’ils ont un pote qui bosse dans le marketing chez Philip Morris et qui leur donne des devices gratuitement.

Pour ou contre la doudoune sans manche? Pour! C'est hyper pratique. Contre! Ça sert à rien.

La bottine en daim ouverte mais fermée mais ouverte quand même 🙎

Plus niche que la doudoune sans manche et que les collants chair, la bottine en daim ouverte mais fermée mais ouverte quand même, a une très courte fenêtre temporelle dans l'année et c'est tant mieux.

C'est pas parce que ça existe, qu'il faut les porter👇

Image: dr/shutterstock

Pour ou contre la bottine en daim ouverte mais fermée mais ouverte quand même? Contre. Contre.

Vivement l'hiver, que ça mette tout le monde d'accord.

Ça n'a aucun rapport, mais ça aussi, il faut arrêter👇

Vidéo: watson

Et parce que je suis bien VNR, voici 25 trucs énervants que les gens font dans la vie

1 / 28 25 trucs énervants que les gens font dans la vie source: reddit

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» Bon, alors, c'est où le meilleur sandwich de Suisse romande?🥪 Link zum Artikel 30 photos de chiens chou mais un peu bêtes... mais chou quand même Link zum Artikel Extra sauce? Fromage à part? Voici 24 photos de commandes spéciales Link zum Artikel Jusqu'où irez-vous pour le selfie parfait? Trop loin, comme ces gens? Link zum Artikel