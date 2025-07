Les quatre membres de The Velvet Sundown. Image: x

Ce groupe cartonne et il n'existe pas

The Velvet Sundown cartonne sur les plateformes musicales. Pourtant, tout semble à penser qu'il s'agit d'un groupe créé par l'intelligence artificielle.

Un groupe appelé The Velvet Sundown a cumulé plus de 550 000 écoutes mensuelles sur Spotify en seulement un mois. Et ce, avec deux albums: Floating on Echoes est sorti le 5 juin sans tambour ni trompette, sans publicité ni relations publiques. Dust and Silence a suivi 15 jours plus tard. Déjà un troisième album, Paper Sun Rebellion est prévu pour le 14 juillet.

Pas besoin d'être expert en IA pour voir que cette photo est fausse. Image: x

Le fait que le groupe ait soudainement autant d’auditeurs est principalement dû à l’augmentation de la couverture médiatique: divers journalistes musicaux soupçonnent sans grande surprise que les quatre artistes ne sont pas réels.

Ceci est corroboré par le fait que, même parmi les mélomanes les plus avertis, personne ne connaissait le groupe, et encore moins ses membres.

Les images auraient été créées par l'intelligence artificielle. S'il est facile désormais de reconnaître ce type de clichés auquel notre oeil est habitué, c'est nettement moins évident concernant la musique.

Ils ont une très belle peau. Image: x

Mais à défaut d'une communication claire du groupe, on a testé le système et téléchargé les trois chansons les plus écoutées dans un outil professionnel de reconnaissance audio par IA. Les résultats sont accablants:

Dust on the Wind (478 000 streams) est généré à 100% par l'IA, probablement avec l'application d'IA musicale populaire Suno.

Drift Beyond the Flame (161 000 streams) atteint le même résultat.

C’est exactement la même chose avec The Wind Still Knows Our Name (198 000 streams).

Avec As the Silence Falls, l’outil est sûr à 98 %.

Si vous avez pris le temps d'écouter l'une de ces chansons, vous avez probablement été impressionné par la qualité qui est pour le moins étonnante. La musique IA est presque impossible à distinguer d'une production réelle, même pour les professionnels.

Alors que les grandes plateformes musicales comme Spotify et Apple Music continuent de traiter The Velvet Sundown comme des artistes ordinaires, le service musical Deezer a réagi et a étiqueté le groupe en conséquence. Cependant, une certaine résistance émerge.

On ne se doute de rien. Image: x

Sur le réseau social X, un compte créé en mars se présentant comme le compte officiel du groupe, contredit les informations actuelles. «Oui, nous sommes un vrai groupe et n'utilisons jamais d'IA», affirme-t-il. On ignore si ce compte peut réellement être lié aux personnes derrière The Velvet Sundown. Le ton est tout particulièrement grossier et vulgaire, ce qui contredit l'image lisse (au sens propre et figuré) du groupe.

Le petit jeu de ceux qui se cachent derrière The Velvet Sundown est si évident qu'il laisse penser qu'il s'agit d'une provocation délibérée – et/ou d'une campagne de relations publiques ciblée. La question est: à quoi bon? Nous le saurons peut-être le 14 juillet, date de sortie du troisième album.

Néanmoins, The Velvet Sundown peut être considéré comme un tournant dans l'industrie musicale. L'intelligence artificielle ne laisse rien au hasard dans l'art sonore et ce n'est qu'un début.

