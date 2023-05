C'est parfait pour se manger une saucisse de veau au Paléo cet été. instagram

Voici pourquoi la femme de Kanye West a une croix dans la raie des fesses

Parce que c'est de l'art.

Bianca Censori est le visage de cette nouvelle «ligne de vêtements». Il faut le dire très vite.

La femme de Kanye West pose pour Mowalola Ogunlesi, une créatrice de mode ultra décalée que le rappeur avait choisie pour sa collection Gap, aujourd'hui morte et enterrée. Pour rappel, la star a perdu tous ces contrats mode après le scandale «J'aime Hitler». Gap, et surtout Adidas, l'ont lâché.

Mais ce n'est pas parce que Kanye ne fait plus de vêtements moches que d'autres gens ne peuvent pas s'en charger.

Mowalola a donc décidé de porter ce lourd fardeau en créant cette tenue qui s'apparente plus (on l'espère) à de l'art qu'à du prêt-à-porter.

Comment fait-elle pour aller aux toilettes? On ne veut pas savoir.

Comme vous pouvez le constater, c'est très limité en termes de tissu: un carré noir couvre les seins de Bianca, une croix noir cache sa raie des fesses (amen) et un ticket de métro noir camoufle son vagin. Difficile de dire s'il agit d'un look estival et pour quelle occasion on peut porter cette tenue conceptuelle (une garden-party, peut-être?), mais en tout cas, avec ça, vous vous ferez remarquer. D'ailleurs, en parlant de gens qui aiment qu'on les regarde, on nous souffle dans l'oreillette que Julia Fox, madame «mon corps est un essai artistique» en aurait déjà commandé tout un carton.

Doux Jésus Marie Joseph, que c'est beau!

Malgré les apparences, la marque de Mowalola s'est distinguée à la Fashion Week de Londres en février. La créatrice de 28 ans, originaire de Lagos au Nigeria, a fait sensation en détournant les logos de plusieurs institutions comme les Yankees, la NBA, Marlboro, ou encore le MoMA. La chanteuse Dua Lipa est une fervente admiratrice de la marque.

Ce jeans absolument importable est l'une des pièces phares de la collection de Mowalola automne-hiver 2023-2024. instagram

