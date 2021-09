Divertissement

Fashion Week Milan: les mannequins Armani ont souri



Breaking News! Les mannequins de la fashion week ont souri

Pourtant, c'est pas très rigolo.

A-MA-ZING comme diraient les gens en sortant des défilés. A Milan, les modèles du show Emporio Armani printemps-été 2022 ont dégainé leur plus beau sourire, un truc aussi rare qu’un steak-frites dans leur assiette.

Suzy Menkes, journaliste mode au New York Times, était assise au premier rang. Elle a relevé ce détail qui n’en est pas un, dans ce monde qui se prend trop très au sérieux. «OUI! Les mannequins du défilé Armani souriaient vraiment - un geste rare de nos jours», a-t-elle écrit sur Instagram.

Le catwalk est d’ordinaire une zone sans sourire. On a l’impression qu’on coache les mannequins en leur disant: «Imaginez que vous allez à des funérailles...»

Les mannequins peuvent sourire à la fin du show, lorsque le créateur apparaît des backstages avec la plus grande fausse modestie du monde, pour leur offrir un bouquet de fleurs. Mais pendant le défilé, c’est généralement interdit. Probablement parce que ça fait des rides, et les rides, ça rend vieux.

Giorgio Armani n’a pas inventé l’eau en poudre. Sonia Rykiel a imposé le sourire aux mannequins depuis des années. Il y a deux ans, c’était Simon Porte Jacquemus qui demandait à ses mannequins de sourire. La même année, Isabel Marant disait à ses modèles: « Ne faites pas trop le mannequin et souriez ! »

Et Anna Wintour, elle en pense quoi?

Difficile à dire, elle n'a pas assisté au défilé Armani. Elle a préféré aller voir celui de Donatella Versace (plus de strass, de paillettes et de grosses têtes), et vue sa tête👇, ça l'a mise en joie.

Un sourire timide, mais un sourire quand même

La mode, c'est sérieux👇

Et maintenant, un débat crucial: êtes-vous pour ou contre l'automne? Départagez Margaux et Marie-Adèle

Restons dans le monde de la mode avec les looks du Met Gala

